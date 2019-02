Artificii și sacrificii

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Jurnalistii austrieci au realizat un test de anduranta cu noua Dacia Duster, ce a durat un an de zile.

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a numit decizia mai multor ţări europene de a-l recunoaşte pe liderul opoziţiei Juan Guaido drept preşedintele legitim al ţării ca fiind „laşă” şi „dezastruoasă”, scrie The Guardian.

Tânărul de 25 de ani care şi-a vândut un rinichi pentru a face rost de suficienţi bani pentru un iPhone se află pe patul de spital şi are nevoie de un transplant.

O altă poveste burlescă e cea cu Andrei Nastas și Andrei Năstase. Andrei Năstase e convins că apariția celuilalt Andrei e o mânărie menită să îi împartă electoratul. În ceea ce mă privește, mă simt jignită de o astfel de ipoteză. Ca și cum ștampila de vot ar nimeri nu în mâinile oamenilor, ci în ale maimuțelor. Dreptul de vot presupune și un bun discernământ. Oamenii știu cu ce nume și sub ce partid candidează cei pe care îi susțin. Dar în tot acest film, apare și câte o respingere. Nu a lui Ilan Șor, nu a unui candidat cu același nume ca a celuilalt, nu al unui PD-ist, care a reușit să strângă un număr record, de semnături din câteva sate diferite pe parcursul aceleiași ore. Nu. Consiliul Electoral al Circumscripției nr.15 Călărași a refuzat înregistrarea lui Ion Leașcenco în calitate de candidat independent pe circumscripția Călărași. Pe motiv că semnăturile sunt insuficiente. Erau, ce-i drept, suficiente, dar o parte dintre ele au fost anulate. Că e unionist?

Am auzit la radio spotul electoral „profesionist” al socialiștilor. Conform acestui spot, ei sunt cu toții profesioniști. Până și Bătrâncea, pe care îl știm toți de pe vremea în care rupea în Parlament harta României mari, ca un adevărat huligan la protestele studențești de prin piețe, la marșurile de legalizare a cânepei. M-aș fi amuzat dacă nu m-aș fi gândit câți „profesioniști” îl vor vota totuși pe Bătrâncea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)