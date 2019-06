Artur Gumeniuc, consilierul lui Dodon - numit director adjunct la SIS /// Esaulenco a fost VOTAT de PSRM și ACUM în funcția de DIRECTOR al SIS

Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică a votat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind numirea lui Alexandr Esaulenco în funcția de director al Serviciului Informații și Securitate (SIS).



În luna martie 2017, Artur Gumeniuc, numit consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale.



Alexandr Esaulenco la ședința Parlamentului

Candidatura acestuia a fost susținută de toți membrii prezenți la ședință.

De menționat că, Alexandr Esaulenco este director adjunct al SIS.

Alexandr Esaulenco a activat anterior în funcția de șef al Direcției contrainformații militare a SIS, ce are drept obiectiv identificarea, prevenirea şi anihilarea factorilor ce ameninţă – din punct de vedere militar – securitatea de stat a Republicii Moldova. E vorba de spionaj, trădare de Patrie, tentative de transmitere ale unor date ce cad sub incidenţa informaţiilor clasificate etc.