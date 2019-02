Șase companii agricole moldovenești, cu certificate ecologice sunt printre cei trei mii de participanți la expoziția „BioFach 2019”, în Germania

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Participarea MOVCA la "BioFach 2019" este susținută de Agenția de Dezvoltare din Liechtenstein, Fundaţia cehă "People in Need" Moldova și Agenția de Investiții a Moldovei. De asemenea, MOVCA beneficiază de asistență din partea proiectului „Cultivarea noilor frontiere în agricultură”, organizație finanțată de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Companiile fac parte din cadrul unei delegații a Asociației Patronale „Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova” (MOVCA). La ediţia din acest an a „BioFach" participă peste trei mii de expozanţi şi sunt aşteptaţi peste 50 mii de vizitatori. Toate alimentele ecologice expuse la „BioFach" trebuie să corespundă standardelor ecologice ale Uniunii Europene.

