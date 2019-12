Șase sfaturi de frumusețe pentru iarnă

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Fond de ten si pudra adecvate sezonului! Chiar dacă nu sunteți adepte ale fondului de ten, trebuie să țineți cont de faptul că iarna, fondul de ten este mai mult decât un simplu produs de înfrumusețare. Produsele fabricate în ultimii ani au efecte uluitoare. Pe lângă faptul că acoperă cu brio orice imperfecțiune a tenului, fondul de ten are și rolul de a proteja pielea. Așa că nu ezitați să îl folosiți și nu vă zgârciți atunci cand îl achizitionați. De asemenea, nu ezitați să folosiți pudra. Atenție însă, la nuanțele pe care le alegeți. Profesioniștii recomandă, în general, nuanțele de roz.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)