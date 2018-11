Asociaţia Presei Independente respinge acuzaţiile de partizanat politic: Contravine principiilor noastre statutare

Facebook a transmis luni că a decis să retragă anunţul antiimigraţie promovat de Partidul Republican american în campania pentru alegerile de la jumătatea mandatului, reţeaua de socializare motivând că acest anunţ are un 'conţinut senzaţionalist' care excede politicile de...

Horoscop 7 noiembrie 2018. Ziua de azi se află sub culorile optimismului pentru această zodie care poate încasa foarte mulți bani.

FIFA se pregateste sa produca o schimbare uriasa in fotbal. Mondialul se va extinde de la 32 de echipe la 48.

Creșterea capacităților economice și militare ale Chinei, precum și comportamentul agresiv al Rusiei, au făcut ca Occidentul să se trezească din nou în fața realităților Războiului Rece. Dar, conform generalului Joseph Dunford, președintele Joint Chiefs of Staff, este prea...

Astfel, API le-ar cere ziarelor locale să nu publice niciun material critic la adresa PAS și PPDA. Dacă, însă, există vreun astfel de material, acesta trebuie să înceapă, obligatoriu cu reacția Maiei Sandu sau a lui Andrei Năstase. API le interzice instituțiilor media locale să de-a publicității materiale fără opinia PAS și PPDA, iar regula este valabilă doar pentru aceste formațiuni, spun reprezentanții presei locale, sub acoperirea anonimatului. De asemenea, conducerea API le-ar interzice publicațiilor locale să utilizeze imagini în care apar Maia Sandu, Andrei Năstase sau alți fruntași ai PAS sau PPDA, alături de Ludmila Kozlovska, șefa fundației Open Dialog, persoană expulzată recent din UE.

