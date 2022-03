Astăzi, Rusia și Ucraina reiau negocierile, după ce discuțiile de luni au fost întrerupte de o „pauză tehnică”

Rusia și Ucraina continuă marți, 15 martie, discuțiile privind un acord care să aducă finalul războiului, început în urmă cu 20 de zile de Rusia. Negocierile au loc tot prin videoconferință, la fel ca și cele de luni, care au fost întrerupte după aproximativ 5 ore, potrivit Reuters cu referire la Libertatea.

UPDATE 15 martie ora 8.40: Președintele ucrainean a anunțat, luni seară, că negocierile cu Rusia continuă marți. Totodată, negociatorul ucrainean Mihailo Podoliak a precizat, potrivit CNN, că „există comunicare, dar este dificilă”.

„Motivele de dispută se referă la sistemele politice diferite. Ucraina are dialog liber în cadrul societăţii şi consens obligatoriu. Rusia îşi suprimă prin ultimatumuri propria societate”, a afirmat Podoliak.

UPDATE ora 16.02: Mihailo Podoliak, consilierul prezidențial și negociatorul ucrainean, a anunțat pe Twitter că negocierile vor fi reluate mâine.

„A fost luată o pauză tehnică de la negocieri până mâine. Negocierile continuă”, a transmis oficialul pe Twitter.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue...

Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenskiy, a declarat că „discuții dificile” sunt în desfășurare cu Rusia. Discuțiile dificile continuă. Toată lumea așteaptă vești. În această seară vom anunța rezultatul”, a spus Zelenskiy într-un mesaj video, potrivit CNN.

UPDATE ora 12.46: A patra rundă de negocieri, online, între Rusia şi Ucraina a început, a anunţat pe Twitter Mihailo Podoliak, consilierul prezidențial și negociatorul ucrainean. Acesta a postat și o fotografie pe pagina de socializare.

„Părțile își exprimă în mod activ pozițiile specificate”, a transmis acesta pe Twitter.



The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP