Astea sunt mașinile cu cele mai multe rechemări în service în 2018

Un site specializat în descifrarea informațiilor emise de Sistemul Rapid de Schimb de Informații (RAPEX) al Uniunii Europene a publicat o lista cu producătorii auto afectați de cele mai multe recall-uri în 2018.

Fabricarea unei masini este o operatiune complexa care presupune, printre altele, foarte multe teste realizate atat in laborator cat si in conditii reale de trafic. Chiar si asa, aceste teste nu iti garanteaza neaparat ca noul model este fara cusur, majoritatea defectiunilor aparand de-abia dupa lansarea pe piata.

Tocmai de aceea exista acele recall-uri, sau rechemari in service daca vrei, prin care constructorii de automobile isi anunta clientii de defectiunile aparute la un model sau altul si le remediaza intr-un final.

Rapid Exchange of Information System este sistemul rapid de alerta al Uniunii Europe pentru produsele de consum nesigure si protectia consumatorilor. Acesta analizeaza majoritatea produselor care se vand in Uniune, inclusiv masinile.

Un site specializat pe interpretarea informatiilor venite din partea acestui Sistem a publicat acum o lista cu brand-urile auto care au initiat cele mai multe rechemari in service anul trecut. La coada clasamentului se situeaza producatorii cu o gama de modele restransa, logic pana la urma, iar la polul opus ii avem pe cei cu o gama extinsa de modele, precum BMW sau Mercedes-Benz.

Cele mai putine rechemari in service le-au avut nemtii de la Porsche (3), Skoda (3), Aston Martin (3), Ferrari (3) sau Dacia (4), sa enumeram cateva brand-uri auto. In Top 10 intra BMW cu 8 recall-uri care au afectat 10 modele, Renault cu 9 rechemari in service, Ford cu 13, Mitsubishi cu 14, Toyota cu acelasi numar de recall-uri, Citroen cu 17 si Opel cu 20.

Daca pe acestea le-am trecut in revista doar, pe brand-urile din top 3 vom insista putin.

Pe ultima treapta a podiumului ii regasim pe francezii de la Peugeot care in 2018 au initiat 23 de rechemari in service. Acestea au afectat 12 modele, inclusiv 2008, 208, 3008, 5008 si 508. Inginerii au descoperit in general probleme la unitatile de propulsie, fie ca ne referim la defectiuni de tip software sau la scurgeri de ulei.

Locul doi este ocupat de Volkswagen cu 25 de recall-uri. Au fost afectate 18 modele, printre care Golf, Passat, Polo, Sharan, Scirocco, Tiguan, Amarok, Arteon sau T-Roc. De vina au fost alternatoarele, diferite furtune, sistemul de franare sau tetierele scaunelor.

Coroana le revine nemtilor de la Mercedes-Benz care au avut in 2018 nu mai putin de 36 de rechemari in service care au afectat 17 modele. La A-Class, B-Class, E-Class, AMG GT, GLA sau GLC fabricate in perioada ianuarie-martie 2018 au fost descoperite probleme la airbag-uri, iar la CLE si GLS asamblate intre aprilie si iunie 2018 inginerii au gasit defectiuni la etrierele de pe puntea spate.