Astenia de primăvară

Apoi, o altă cauză ar fi alimentația din toată această perioadă, mai săracă în legume și fructe proaspete și mai bogată în grăsimi, conservanți și aditivi, caracteristici alimentelor congelate sau conservate.

Nu trebuie însă să disperi. Gândește pozitiv, conștientizează-ți starea în care ești și îndreaptă-ți atenția înspre darnica natură care-ți pune la dispoziție întreaga ei gamă de plante, fructe și legume ca să-ți revii îndată și să-ți urmezi firescul curs al vieții. Oboseala accentuată și, cel mai adesea, nejustificată, pe care o simți mai mereu, acum, la sfârșit de sezon rece, poate fi cauzată fie de imunitatea scăzută, fie de lipsa accentuată de minerale și vitamine.

Trebuie să știi că nu ai nevoie nici de medicamente, nici de băuturi alcoolice sau energizante ca să te refaci. Ceapa și usturoiul, care ar trebui să se găsească în fiecare bucătărie, au un rol deosebit de important în menținerea sănătății, în prevenirea, dar și în tratarea multor boli de sezon. E drept că au un miros destul de neplăcut, dar efectele lor pentru sănătate sunt de-a dreptul miraculoase. Ambele, consumate îndeosebi în stare crudă, cresc temperatura interioară a organismului, îl energizează, îi dau putere și rezistență.

În plus, imunizează organismul natural, ferindu-l de infecții și răceli, fără să aibă efecte secundare ori să creeze obișnuință, așa cum se întâmplă, cel mai adesea, cu medicamentele de sinteză. Dacă vrei să-ți fie bine în această perioadă, nu ocoli ceapa și usturoiul.

Cătina, o adevărată farmacie miraculoasă, un energizant puternic, administrată sub formă de ceai, sirop sau macerată în miere de albine, ți-ar putea fi de un real folos, ca și urzicile verzi, de altfel, care deja au și început să apară pe tarabele din piețe. Urzicile pot fi folosite în mâncare gătită, sub formă de ceai, simplu sau în combinație cu alte plante de primăvară, ori suc.

O cană de ceai de sunătoare combate melancolia, planta fiind recunoscută drept cel mai puternic antidepresiv de la noi, iar păpădia, una din cele mai puternice detoxifiante, folosită ca atare, în salată, mai ales, sau sub formă de ceai, curăță ficatul. Un pahar de suc de portocale, preparat acasă, sau o combinație de sucuri din portocale, grapefruit și lămâie, băut dimineața, îți oferă o gamă variată de vitamine și minerale, energizează, tonifică, dă bună dispoziție și puteri înzecite pentru a-ți desfășura în bune condiții activitatea cotidiană.

Să avem sănătate!

