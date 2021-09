Atac armat la o universitate din Rusia, soldat cu morți și răniți. Studenții au sărit pe geam pentru a scăpa de atacator

Un atac armat s-a produs într-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și răniți. Studenții au sărit pe fereastră pentru a scăpa de atacatori.

ACTUALIZARE 10,45.Cel puțin 5 persoane au fost ucise și alte 14 rănite, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de ministerul regional al Sănătății, citat de agenția Tass.

Reprezentanții universității au anunțat că atacatorul a fost reținut. Tânărul a fost de asemenea rănit.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu studenți sărind pe ferestre pentru a scăpa de atacator.

Potrivit presei, atacatorul este un tânăr de 18 ani, care s-a baricadat în aula universității, relatează Mediafax.

Pare că atacatorul chiar a postat anterior o explicație, în care pune că a visat de mult un atac armat și că strânge bani pentru arme din clasa a X-a.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon) pic.twitter.com/AvLm1OFg44