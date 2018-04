Atacul chimic în Siria: China se opune folosirii forței și cere revenirea la dreptul internațional

China a reamintit sambata ca "se opune folosirii fortei in relatiile internationale" dupa atacurile desfasurate in Siria de SUA, Franta si Marea Britanie, facand apel la o revenire "in cadrul dreptului international" si la o „solutie politica", informeaza AFP, potrivit Agerpres.





„Ne opunem constant folosirii fortei in relatiile internationale (...) Facem apel la partile implicate sa revina in cadrul dreptului international", a precizat, intr-un comunicat, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying.

„China considera ca solutia politica este singura rezolvare posibila pentru criza siriana", a adaugat ea.





Sursa: Agerpres.ro