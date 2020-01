Atacul cu cuțit în apropiere de Paris: Anchetatorii merg pe varianta unui act terorist comis de un tanar convertit la islam in 2017 si radicalizat

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

În Ochii Tăi Fermecători… după opera lui Gib Mihăescu Durata: 3h / Pauză: Da Spectacol nerecomandat tinerilor sub 14 ani. Acţiunea spectacolului “În ochii tăi fermecători" are loc, în temei, în bordeiul de pe Nistru al...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești. Dar, în loc de „A fost odată...

Rusia folosește o nouă armă pentru a-și atinge scopurile în Europa, cea energetică. O nouă țară este în vizorul lui Vladimir Putin, un vechi aliat al Moscovei, cu care are legături economice puternice.

Cu doi ani în urmă, sugeram un posibil experiment de gândire: Să ne imaginăm că tocmai am pășit în secolul al 22-lea. Să ne mai imaginăm un profesor de istorie, undeva pe glob, care le dă un extemporal elevilor săi cu tema următoare: Numiți câteva dintre cele...

La locul tragediei, anchetatorii au găsit un rucsac aparţinându-i lui Nathan C. şi care conţinea printre altele lucrări „salafiste”, precum şi o scrisoare cu accente testamentare.

Potrivit procurorului din Créteil Laure Beccuau, Nathan C., cunoscut de justiţie pentru simplu consum de droguri, a comis acest atac cu o „hotărâre extremă” şi strigând încontinuu „Allah Akbar”.

Până în prezent, acest atac comis vineri după-amiaza într-un parc din Villejuif, la periferia sudică a Parisului, a fost tratat ca o infracţiune de drept comun şi investigaţiile au fost conduse sub autoritatea Parchetului din Créteil.

Ancheta a mai demonstrat „parcursul ucigaş atent şi selectiv” urmat de Nathan C., un tânăr de 22 de ani care s-a convertit la islam în 2017 şi care a suferit din copilărie de tulburări psihiatrice, potrivit sursei.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)