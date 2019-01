ATENȚIE /// Rusia instalează rachete NUCLEARE pe litoralul nordic al Mării Negre

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Urmărind manifestările societății românești din ultimii ani, am constatat că, dincolo de confruntările politice, ideologice, culturale, în realitate, conflictul este între morala ”tradițională” și morala ”progresistă”. Pentru a fi mai...

Premierul britanic Theresa May a anunţat că se va întoarce la Bruxelles pentru a-şi salva acordul Brexitului respins de deputaţi, cărora nu le-a oferit luni planul alternativ pe care-l cereau, relatează AFP.

Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a respins categoric posibilitatea, sub orice formă, de reunire a Transnistriei cu Republica Moldova.

Washingtonul insistă că Administraţia de la Moscova a dezvoltat o nouă rachetă cu rază medie de acţiune, Novator 9M729 (SSC-8, potrivit terminologiei NATO), prin încălcarea Tratatului INF. Acordul a intrat în vigoare în anul 1987, fiind semnat de preşedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan şi omologul său din Uniunea Sovietică, Mihail Gorbaciov. Potrivit cotidianului The New York Times, în afara faptului că Rusia ar fi încălcat Tratatul INF, Administraţia SUA vrea să renunţe la acest acord deoarece este constrânsă să nu dezvolte armament care ar putea fi folosit pentru descurajarea Chinei în consolidarea poziţiei în vestul Oceanului Pacific. Dat fiind că nu este semnatară a Tratatului INF, China a putut dezvolta rachete nucleare cu raze medii de acţiune.

Rusia va reacţiona simetric în cazul în care Statele Unite vor dezvolta noi tipuri de rachete, după eventuala retragere din Tratatul INF, avertiza în decembrie 2018 preşedintele rus Vladimir Putin, observând că Pentagonul are deja în planul bugetar un proiect balistic. Putin remarcase că, înaintea anunţului preşedintelui Donald Trump privind retragerea SUA din Tratatul INF, Congresul alocase fonduri pentru dezvoltarea unor noi rachete nucleare.

Rusia a instalat sisteme balistice care pot transporta ogive nucleare pe litoralul nordic al Mării Negre, lângă graniţa cu Ucraina, ca răspuns la intenţia SUA de a se retrage din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare. În plus, avertizează Ucraina să nu mai facă jocurile Occidentului, dacă vrea să-şi păstreze statutul de naţiune. Americanii intenţionează să se retragă din Tratatul INF luna viitoare, dacă ruşii nu va oferi dovezi transparente şi verificabile că îl respectă.

