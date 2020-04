ATENȚIE ȘOFERI / Primăria Chișinău a decis că parcare pe aceste străzi este INTERZISĂ

În același timp, Direcția generală transport public și căi de comunicație asigură finalizarea proiectului de securizare a trotuarelor bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, inițiat în anul 2018, care prevedea achiziționarea și instalarea pilonilor de fontă pe toată lungimea străzii. Lucrările privind delimitarea trotuarului au fost întrerupte pentru o anumită perioadă, din cauza unor carențe admise în proiectul de execuție. În acest an proiectul a fost revizuit, iar problemele au fost înlăturate. Astfel, lucrările de montare și renovare a pilonilor pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt vor fi reluate în perioada următoare.

Noi o ținem pe-a noastră – nu putem. Am încălca o cutumă respectată în popor. Așa că de Guvernul Chicu vom vorbi de acum încolo numai de bine, pentru că de joi, 9 aprilie 2020, Guvernul Chicu este mort.

Horoscop 14 Aprilie 2020, ora: 06:46

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 14 APRILIE 2020; luptele de putere sunt la ordinea zilei azi din cauza tensiunii create de cuadratura dintre Soarele aflat in ultima sa saptamana in Berbec pe acest an si impozantul Pluto, planeta renasterii, a distrugerii pentru crearea unui nou inceput. Nu...