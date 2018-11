ATENȚIE PĂRINȚI /// Grădinițele vor trece la un program de 10 ore pe zi

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Un nou studiu ce are la bază dinţii copiilor de neanderthalieni ce au trăit în urmă cu 250.000 de ani în Franţa dezvăluie iernile grele prin care au fost nevoiţi să treacă locuitorii Europei din acea perioadă.

Un nou studiu a dmonstrat că asimetria dintre cele două părţi ale feţei creşte odată cu vârsta. Descoperirea are implicaţii importante pentru rejuvenarea facială şi procedurile de reconstrucţie.

Red Union Fenosa anunță că astăzi vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos:

Hotelul The Muraka din Maldive, vva inaugura în luba noiembrie prima vilă subacvatică din lume, oferă vizitatorilor săi ocazia să doarmă “printre rechini”.

Ministerul mai menționează că trecerea la program de activitate de zece ore pe zi nu va afecta salarizarea personalului, deoarece se va modifica și norma didactică, de 30 de ore pe săptămână și vor fi stabilite două posturi de educator la o grupă de copii în toate grădinițele din țară, așa cum în prezent sunt posturi de educator doar la program de 12 ore al grădiniței. Potrivit MECC, la fel nu va fi prejudiciat nici personalul tehnic – acesta are stabilită ziua de muncă de opt ore, cinci zile pe săptămână prin Codul Muncii.

Din cele 173 de instituții de educație timpurie cu program de 12 ore, doar în Chișinău funcționează 155, cu un contingent de circa 38 de mii de copii. Practic, majoritatea copiilor – peste 110 mii de copii (74,1% din totalul per țară) – cu preponderență din comunitățile rurale, sunt dezavantajați în accesul la servicii educaționale și de îngrijire. Astfel, Ministerul precizează că nu este vorba despre reducerea programului tuturor grădinițelor, ci despre restabilirea echității socio-educaționale pentru toți copiii din Republica Moldova de a accesa același pachet standard de servicii.

Potrivit autorităților, un simplu calcul arată că 12 ore copilul mic se află la grădiniță, 8-10 ore doarme, în total – 20-22 de ore. Și doar patru ore, în cel mai fericit caz, copilul este cu părinții. Însă și acest timp trebuie împărțit pentru drum spre sau de la grădiniță, dimineața și seara, cina în familie, proceduri igienice, lectura etc. Și în aceste condiții, nu prea mult timp rămâne pentru o comunicare și interacțiune viabilă între copil și părinți. Potrivit MECC, pentru Republica Moldova mai există un motiv în plus și anume asigurarea unei echități sociale pentru toți copiii, indiferent de mediul lor de reședință și starea economico-financiară a administrațiilor publice locale de nivelul întâi.

