ATENȚIE ROMÂNI / Toți cetățenii români vor trebui să-și schimbe cărțile de identitate(buletinele) până în august 2021

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

Vlad Filat nu a făcut nimic altceva decât să utilizeze prevederile legale pentru a-i fi redus termenul de detenție, iar eliberarea sa nu are în spate niciun fel de teorie a conspirației, în pofida acuzațiilor reciproce pe care și le-au adus Maia Sandu și Igor Dodon....

În esență, un buletin biometric e ca un pașaport. Pe cip poate stoca informații esențiale și același cip servește la autentificare. În prezent, buletinul pe care îl ai nu are elemente de securitate importante. Odată cu adoptarea unei strategii naționale pentru buletin biometric falsificarea actului va fi mai dificilă.

În cazul în care nu dorești așa ceva, poți rămâne la o carte de identitate simplă. Totuși, trebuie să știi că această alegere vine și cu câteva impedimente. Cea mai importantă este legată de călătoriile în străinătate. Dacă ai o carte de identitate simplă, n-o vei mai putea folosi în loc de pașaport când vrei să treci granița în Uniunea Europeană.

Din 2021, vârsta de la care va fi nevoie să-ți faci buletin va fi de 12 ani. În plus, părinții vor avea posibilitatea să obțină chiar și mai devreme acest document pentru copiii lor.

Proiectul de lege arată că acestea vor include: un certificat digital pentru autentificare emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne, precum și un certificat digital pentru semnătură electronică emis și înscris de MAI. Astfel, fiecare deținător al unui astfel de buletin va putea interacționa online cu autoritățile administrative și se va putea autentifica online pentru a accesa mai ușor servicii bancare, sociale, financiare, fiscale, etc.

