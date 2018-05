Atenționare de la BNM: Care sunt riscurile de a investi în criptovalute

Ținând cont de fluctuațiile mari, inclusiv prăbușirea prețului, închiderea unor platforme de schimb a monedelor virtuale înregistrate în ultimele luni, Banca Națională a Moldovei își reiterează opinia expusă anterior cu privire la criptovalute și investițiile în acestea, care implică riscuri înalte. Potrivit BNM, există un risc ridicat de pierdere a sumelor investite în astfel de monede.

Într-un comunicat de presă, citat de IPN, BNM menționează că, în calitate de autoritate de supraveghere a persoanelor și entităților licențiate care oferă servicii de plată ori schimb valutar, descurajează implicarea în tranzacționarea monedelor virtuale, în scopul evitării riscurilor, inclusiv riscului de spălare a banilor și reputațional.

„Comunicatul Băncii Naționale a Moldovei are drept scop să clarifice poziția regulatorului și să evite situația în care populației i se creează o percepere confuză și incorectă că utilizarea monedelor virtuale are loc sub protecția licenței eliberate de către BNM”, atenționează instituția.





Entitățile care intenționează să ofere servicii de investiții sau de tranzacționare a monedelor virtuale urmează să se asigure că aceste activități nu conțin componente ce țin de domeniul de atribuții a Băncii Naționale.

Sursa: ipn.md