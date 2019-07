ATENȚIE / Pomicultorii ruși cer restricționarea importului de fructe de peste hotare

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Amintim că, săptămâna trecută, Guvernul Rusiei a extins până în 31 decembrie 2019 taxa vamală zero la importul de legume, fructe și vinuri din Moldova. Acces preferenţial la piaţa rusă a obţinut producţia de dovlecei, cartofi, varză, caise, vişine, prune, mere.

„Prețurile la fructele de importat sunt foarte mici, ceea ce îi împiedică pe pomicultorii ruşi să-și vândă producţia. Problema este agravată de lipsa capacității de depozitare pe termen lung a fructelor. Vă rugăm să atrageţi atenție la problema importului de fructe. Trebuie doar să majoraţi taxele de import în a doua jumătate a acestui an și la începutul anului viitor”, consideră reclamanții.

