Atrageți investiții, investitori cinstiți și deschideți Moldova pentru piețele mondiale

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Având în spate o serioasă pregatire militară, ordonat, metodic și orientat in viata socială Carol I a făcut dovada unui autentic simț politic. Era o natură umană echilibrată, remarcabilă prin seriozitate, inteligență și putere de muncă. Studiile temeinice, călătoriile...

Germania a testat cu succes un taxi zburător. Vehiculul ar putea intra în transportul public în 2025, relatează The Guardian. Dezvoltat de compania Lilium, taxiul zburător are la bază o tehnologie de decolare şi aterizare verticală, potrivit Mediafax.

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate...

Alexandru Țurcan, partener executiv al Biroului Avocaților Țurcan Cazac (agent acreditat al programului): „Dacă programul va fi anulat, vom cere despăgubiri din partea statului. Toți agenții au plătit o taxă de licență de 15 mii de euro pe an. Cerințele sunt foarte stricte, nicăieri nu se achită atât de mult pentru o licență. Mai mult, avem nevoie și de un program special în valoare de 5-8 mii euro, iar asigurarea de răspundere profesională costă 500 de mii de euro, prima de asigurare care costă, de asemenea, 5-8 mii euro, în funcție de programul de plată”.

Implementarea practică a programului a început cu mai mult de un an în urmă. În acest timp, consorțiul a făcut efort și a cheltuit bani pentru promovarea programului în străinătate – acțiuni prevăzute de contractul încheiat cu Guvernul. În contract sunt menționate și condițiile încetării contractului. Care anume, publicul nu poate afla din cauza confidențialității contractului. Dar părțile cunosc aceste condiții.

Pentru promovarea acestui proiect a fost ales un consorțiu format din două companii: Moldovan Investment Company și Henley & Partners. Acesta din urmă are o vastă experiență în acest domeniu în mai multe țări (inclusiv Malta, Cipru, etc.). Consorțiul a elaborat și implementează o strategie de promovare a programului pentru o taxă de 25 de mii de euro pentru fiecare cerere admisă în cadrul acestui program. Încă 10 mii de euro sunt achitați de către solicitant unui agent acreditat în Moldova, care îi acordă asistență juridică și de reprezentare. De asemenea, investitorul plătește 11 mii de euro pentru depunerea cererii și pentru propriul „audit” – verificarea bunelor intenții și legalității finanțelor.

Este prea devreme pentru a face o evaluare a activității Guvernului (încă nu are 100 de zile de activitate), dar bucură faptul că declarațiile emoționale sunt înlocuite cu o abordare echilibrată, profesională și, cel mai important, statală.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)