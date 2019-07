Atrocitățile poliției de la Moscova: vezi ce le recomanda Kozak moldovenilor cu două luni în urmă

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Criminalul din Caracal are propria versiune a faptelor, complet diferită de cea a procurorilor. Gheorghe Dincă dezminte că Alexandra Măceșanu s-a aflat pe proprietatea lui și a povestit ce a făcut în ziua în care fata a fost ucisă.

Țin minte, de parcă-ar fi fost ieri, imensul șoc pe care l-am trăit in timpul primei mele ieșiri din țară.

Mai mult de 30.000 de decese în Statele Unite într-un singur an ar fi fost fi cauzate de poluarea aerului, potrivit unui studiu publicat recent în jurnalul PLOS Medicine.

Comentariu 28 Iulie 2019, ora: 03:47 de Opinia Cititorului

Pe parcursul a 70 de ani am tot auzit tot felul de declaraţii: noi v-am eliberat de sub jugul fascist, de sub „jugul românilor”. Sunt nişte neadevăruri spuse de cei care nu doresc să ne cunoască istoria adevărată, cultura, limba, dar şi de mulţi băştinaşi, la care...