Au apărut primii copii MODIFICAȚI genetic

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Sunt administratorul unei companii din R. Moldova care produce confecții și la care sunt angajate 15 persoane. Am semnat un contract de prestări servicii cu o altă companie, care ne duce evidența contabilă și a resurselor umane.

Următorul post ortodox este și ultimul din acest an calendaristic.

Ucraina se află sub amenințarea unui război total cu Rusia, de aceea era necesar să se decreteze legea marțială în țară, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țară.

Gemenele - numite "Lulu" şi "Nana" - s-au născut în urma unei fecundări in vitro, pe baza unor embrioni modificaţi şi implantaţi în uterul mamei.

Anunţul lui He Jiankui a provocat un val de critici în comunitatea ştiinţifidă mondială, inclusiv în instituţia de bază a cercetătorului, Universitatea de Ştiinţe şi Tehnologie din Sud, care l-a dezavuat şi s-a declarat ”profund şocată”.

He Jiankui, un profesor la Universitatea din Shenzhen, în provincia Guangdong (sud), a anunţat într-un videoclip difuzat luni pe YouTube naşterea ”acum câteva săptămâni” a doi gemeni al căror ADN a fost modificat pentru a-i face rezistenţi la virusul care provoacă SIDA, scrie news.ro.

