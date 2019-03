Au depănat propriile povești

Ajuns la cea de-a IV-a ediţie, concursul povestitorilor „Hai mai bine despre copilărie să vorbim”, desfășurat în cadrul Zilelor Creangă, a adunat de această dată circa 100 de elevi de la mai multe licee din Chişinău. Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, care organizează acest concurs, a creat toate condiţiile necesare ca fiecare să-şi poată spune povestea. Din cele două săli pline cu elevi, însoţiţi de profesori şi părinţi, se tot auzeau voci de copii, mai mari şi mai mici, care povesteau despre şotiile, năzbâtiile, peripeţiile lor sau ale părinţilor şi bunicilor.



Toţi cei prezenţi au fost salutaţi de Eugenia Bejan, director adjunct al BNC „Ion Creangă”, care a menţionat că în aceste zile, în perioada Festivalului „Zilele Creangă”, se organizează mai multe activităţi culturale pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv la Iaşi, la Bojdeuca lui Ion Creangă. „La prima ediţie a acestui concurs, participanţii au venit cu fragmente din „Amintiri din copilărie”. De la a doua ediţie şi până la cea curentă, ne-am zis că este mai bine să perpetuăm acest spirit crengian şi să încurajăm generaţia în creştere să-şi etaleze talentul de povestitor şi să povestească despre întâmplările din copilăria lor, a părinţilor, a bunicilor. Nu ne-am aşteptat la atât de mulţi participanţi! Concursul merită să fie organizat la nivel naţional ca să readucem în contemporaneitate plăcerea povestitului”, a adăugat doamna Bejan.

Liliana Bejenaru, învăţătoare la liceul „Mihai Eminescu”, a venit la concurs cu patru elevi. Trei dintre ei au povestit întâmplări despre căpşunele, pere şi roşii. Iar Vlad Gherghelaş din clasa a IV-a, care a venit îmbrăcat în costum naţioanl, a ales o întâmplare amuzantă de la pescuit. „Pentru că la oraş Vlad nu prea are parte de multe peripeţii, a plecat la ţară, acolo unde are o bunică, dar şi o străbunică. Deci, a avut de unde să se inspire! Împreună cu bunica a aşternut pe hârtie întâmplarea de la pescuit, apoi a cerut şi ajutorul meu. Am lucrat cu fiecare elev în parte. Este pentru prima oară când ei participă la un astfel de concurs”, spune învăţătoarea.

„Într-o primăvară, când am plecat la ţară, am avut parte de o surpriză – am văzut că bunica are 30 de puişori micuţi, moi, drăgălaşi, care mi-au plăcut foarte mult! Când am rămas singură acasă, fiind fată responsabilă, am decis să le fac o baie, cu săpun. Le-am pus aşa de mult săpun că din galbeni s-au făcut albi. Trebuiau uscaţi, desigur! Ce imagine mai era! În mijlocul ogrăzii, stau întinşi pe sfoară 30 de puişori...” este o mică spicuire din povestea Alexandrei Kuzacova, elevă în clasa a VIII-a la liceul „Mihai Eminescu”.

După tocmai 100 de poveşti interesante, membrilor juriului, format din angajaţi ai BNC „Ion Creangă”, jurnalişti şi scriitori, le-a fost dificil să desemneze câştigătorii. Pe Locul I s-au clasat următorii elevi: Amelya Sîngereanu (clasa a IV-a, LLMTI „Socrate”); Polina Cebotari (clasa a III-a, LT „Elena Alistar”); Andreea Druță (clasa a VI-a, LT „Orizont”); Alexandru Savva (clasa a VII-a, IPLT „Da Vinci”).Locul II:Simion Xenofontov (clasa a IV-a, Școala Primară „Prometeu-Junior”); Dumitru Roșu și Ecaterina Roșu (clasa a III-a, IPLT „Principesa N. Dadiani”); Victor Zbancă (clasa a V-a, IPLT „Da Vinci”); Oana Crețu (clasa a VIII-a, LT „Prometeu”). Locul III:Paula Pavilescu (clasa a III-a, LT „V.Vasilachi”); Sofia Lazarenco (clasa a III-a, LT „Elena Alistar”); Valeria Todică (clasa a VI-a, IPLT „Da Vinci”); Bianca Moldovanu (clasa a VIII-a, LT „Ion Creangă”).

Una din câştigătoare, Amelya Sîngereanu de la Liceul de Limbi Moderne şi Tehnologii Informaţionale „Socrate” a fost ajutată de o profesoară de artă teatrală, dar cea mai mare susţinere a avut-o de la mama sa care a însoţit-o la concurs. S-a inspirat dintr-o întâmplare de-a bunelului, de pe când era copil, care trebuia să ducă covata unei rude de la care o împrumuta-se. Pe drum, aşa cum putea să facă şi un oarecare alt ştrengar, s-a urcat în covata mare de lemn şi s-a jucat în ea până a crăpat-o. După acest concurs, Amelya spune că va continua să scrie şi alte poveşti.

„Să continuaţi să discutaţi cu părinţii, cu bunicii voştri, ca să aflaţi mai multe despre viaţa, copilăria şi tinereţea lor. Iar toate aceste povestiri, vă sugerez să le scrieţi şi să le păstraţi în arhiva de familie. Peste ani vor fi de o mare valoare”, le-a spus elevilor Maria Harea, șef secție „Dezvoltare în biblioteconomie și știința informării”, BNC „Ion Creangă”, membru al juriului.

„Să nu învăţati poveştile doar pentru concurs, dar pentru plăcerea proprie. Vă dau un sfat bun: Să nu staţi cu telefonul în mână, cu chii la calculator şi cu urechile la televizor. Să vă duceţi la ţară cât mai des posibil, să alergaţi desculţi, să citiţi în natură”, i-a îndemnat pe „povestitori” un alt membru al juriului, scriitorul Constantin Dragomir.

Preşedintele juriului, scriitoarea Claudia Partole, spune că fiecare îşi are povestea sa, dar e minunat să mai și putem s-o spunem și altora: „Cu ajutorul vostru, dragi copii, parcă am trecut din nou prin anii copilăriei. În multe năzbâtii chiar m-am regăsit şi eu. Mi-aţi amintit de jocul cu anotimpurile pe care îl uitasem. Bunicii noștri erau mari povestitori! Când își povesteau copilăria, parcă erau frați cu Ion Creangă”.

Toţi participanţii au primit diplome şi cadouri şi au plecat acasă cu gândul: „Oare ce poveste vor spune la următoarea ediţie a acestul concurs!?”

