Au îngropat ”securea războiului”: Gazprom va plăti Naftogaz $3 miliarde în schimbul renunțării la toate procesele

Litigiul comercial în legătură cu condițiile actuale privind livrarile de gaze către Ucraina și tranzitul acestora a fost unul dintre principalele obstacole în calea încheierii unui nou contract între Gazprom și Naftogaz. Kievul și UE contau pe un acord de tranzit pe zece ani, cu un volum anual de 60 de miliarde de metri cubi. Gazprom a oferit un contract pe un an, ținând cont de cererea prognozată a cumpărătorilor europeni de gaz pentru 2020. De asemenea, Moscova a cerut ca Ucraina sa renunțe la toate plangerile in instante din arbitrajul internațional și încetarea procedurilor legale. Ucraina a subliniat că nu intenționează să renunțe la compensațiile acordate prin decizia Arbitrajului de la Stockholm.

Totodata, va fi semnat un nou contract de tranzit pe cinci ani. Gazprom va furniza prin Ucraina 65 de miliarde de metri cubi de gaz în 2020 și 40 miliarde de metri cubi anual între 2021-2024, cu conditia stabilirii unui tarif competitiv. În plus, Gazprom și Naftogaz pot lua în considerare posibilitatea furnizării directe de gaze către Ucraina. Orzhel a menționat că contractul va fi încheiat cu posibilitatea prelungirii pe 10 ani. Tariful pentru tranzitul gazului din Rusia va crește treptat.

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.