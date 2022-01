Au promis „lapte și miere”, în realitate avem scumpiri peste scumpiri. Spînu confirmă că Moldovagaz va crește și mai mult tariful la gaz

Andrei Spînu, mai 2020:„Moldova este țara oamenilor buni. Moldova are antreprenori care lucrează onest și corect, care crează locuri de muncă și contribuie la bugetul țării. Sunt convins că Moldova are oameni care pot relansa economia țării, are oameni care pot construi poduri, pot face drumuri de calitate, pot contribui la crearea locurilor de muncă bine plătite pentru cetățenii țării noastre. Moldova are oameni creativi, profesioniști și integri. Vremurile bune pentru Moldova sunt vremurile în care acești oameni vor fi apreciați, acești oameni vor fi în poziții cheie la conducerea statului. Vor fi miniștri, șefi de agenții, vor conduce întreprinderile statului, când acești oameni vor lucra în interesul țării noastre. Vremurile bune sunt atunci când antreprenorii lucrează acasă, când nu se tem de controale de stat, când nu sunt hărțuiți de instituțiile publice, când ei pot crea locuri de muncă și la sate și la orașe. Vremurile bune sunt atunci când țara nu mai este condusă de hoți și corupți. Pe 11 iulie, țara noastră are o șansă să scape de vremurile rele și să pornim cu încredere spre vremurile bune. Suntem echipa președintelui Maia Sandu, suntem echipa care a primit încrederea dumneavoastră la alegerile prezidențiale din 2020. Pe 11 iulie votați Partidul Acțiune și Solidaritate și împreună pornim vremurile bune pentru Moldova”.



Viceprim-ministrul Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, susține marți, 11 ianuarie, o conferință de presă cu privire la situația pe piața gazelor naturale în R.Moldova.

„Am ieșit azi în fața dumneavoastră pentru a explica situația. În continuare, suntem într-o situație dificilă. Criza gazelor nu s-a încheiat în luna noiembrie și nici în decembrie. Criza gazelor se va încheia atunci când prețul gazului la nivel european va scădea definitiv. Criza gazelor nu este o criză a R. Moldova este o criză la nivel european. Noi, în calitate de Guvern, nu avem instrumentele necesare pentru a stabiliza această situație. În luna noiembrie, prețul de achiziție a gazului, conform prețului de piață, a fost de 1104 de dolari pentru mia de metri cubi. Gazul achiziționat de R. Moldova a fost de 485 de dolari pentru mia de metri cubi, adică cu 56% mai ieftin. În luna decembrie, prețul de achiziție de pe piață a fost de 986 de dolari pentru mia de metri cubi. Gazul achiziționat de R. Moldova în luna decembrie a fost de 450 de dolari pentru mia de metri cubi, cu 54% mai ieftin. Referitor la luna decembrie, a fost vehiculată cifra de 550 de dolari pentru mia de metri cubi, însă nu este adevărat. Pentru luna ianuarie, prețul de este de 646 de dolari pentru mia de metri cubi pentru R. Moldova. În luna ianuarie, prețul pentru gaze, pentru R. Moldova va fi mai ieftin decât prețul mediu bursier.

Aceste cifre arată că avem un contract foarte bun comparativ cu ceea ce este pe piață. Înțelegem că prețurile sunt foarte mari pentru cetățeni. Facem tot posibilul pentru a remedia aceste probleme. Moldovagaz trebuie să găsească soluții care să permită achitarea gazului pentru luna ianuarie. Până la sfârșitul acestei săptămâni, Moldovagaz va achita integral consumul de gaz pentru luna ianuarie. Guvernul analizează opțiuni de susținere a populației în funcție de creșterea prețurilor. Cel mai probabil, săptămâna aceasta va fi întrunită în ședință Comisia pentru Situații Excepționale. Ieri am discutat cu domnul Alexey Miller în încercarea de a avea o amânare de cel puțin 10 zile în care Moldovagaz să plătească avansul pentru luna ianuarie”, a declarat Andrei Spînu.

Prețul de achiziție al gazelor naturale, furnizate de SAP „Gazprom” către SA „Moldovagaz”, a constituit, în luna ianuarie 2022, 646 de dolari pentru mia de metri cubi, reieșind din formula de calcul a acestuia, inclusă în contractul în vigoare. Potrivit Moldovagaz, majorarea acestuia în comparație cu prețurile din noiembrie și decembrie este cauzată de creșterea continuă a cotațiilor la bursele europene de gaze, precum și a costului coșului de produse petroliere, cu care este corelat prețul de achiziție al gazului.

Premier Energy, cel mai mare furnizor de energie electrică din R. Moldova, a formulat pe 4 ianuarie curent o solicitare către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin care a cerut aprobarea unui tarif aproape dublu la energia electrică. Astfel, compania solicită un tarif de 2,79 de bani per kWh, față de 1,51 lei per kWh cum este acum.