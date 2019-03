Ora 7.15, Aeroportul Internațional Chișinău. Aproape jumătate din pasagerii avionului sunt reprezentanți ai industriei vinului din Moldova. Cel din imagine reprezintă un colaj, dar cred că nu sunt departe timpurile în care Wine of Moldova va avea nevoie de un charter ca să...

Membrii blocului ACUM se vor diviza in doua fractiuni in viitorul parlament si vor incerca sa convinga celelalte partide sa voteze cu ei proiectele pe care le pregatesc, iar ei, la randul lor vor vota initiativele care o sa le convina. Asta a declarat aseara reprezentantului blocului politic,...

Guvernul Theresa May probabil va cere o amânare a ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană de cel mult nouă luni, a afirmat luni un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra.

O obscură instituție bancară, Banca Internațională de Investiții, a ajuns să reprezinte o preocupare globală, notează New York Times, care constată că, „în vremuri normale”, planurile acesteia de de deschidere a unei filiale la Budapesta ar fi trecut neobservate.

New York Times

– ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a noilor prevederi ale codurilor penale în domeniul audierilor” – SIPOCA53 (Bugetul proiectului: 54.785.517,47 lei ; perioada estimată de implementare: 27 iulie 2017- 27 iulie 2020); – ”Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice” – SIPOCA 54 (Bugetul proiectului: 14.273.724,29 lei; perioada estimată de implementare: 27 iulie 2017- 27 iulie 2020); – Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021 – „Lupta împotriva criminalității și corupției” (Buget estimat: 4.250.000 euro; perioada estimată de implementare: 27 noiembrie 2018 – 27 noiembrie 2021); – ISFP-2017-AG-FORENSIC-821555 „Schimburi de informaţii în materia modurilor de operare în infracţiunile cu violenţă” MEMO (Buget estimat: 527.296 Euro, perioada estimată de implementare: 1 octombrie 2018 – 31 martie 2020); – ISFP-2017-AG-THBX- 815267 „Întărirea capacităţii de combatere a traficului de persoane şi a produselor acestei infracţiuni prin investigaţii financiare avansate” WESTEROS (Buget estimat: 313.396 euro, perioada estimată de implementare: 14 septembrie 2018 – 13 septembrie 2020); – ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 „Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri”– SNOW WHITE (Buget estimat: 419.352 euro, perioada estimată de implementare: 1 decembrie 2018 – 1 decembrie 2020); – HOME/2015/ISFP/AG/LETX/8776 „Formare profesională în domeniul operațiunilor sub acoperire online pentru combaterea criminalității cibernetice” CY-OPS (Bugetul proiectului: 348.665 euro, perioada de implementare: 15 februarie 2017 – 14 august 2018).

Totodată, pe 23 mai 2019, sub egida Eurojust, la Haga, în Olanda, va fi organizată cea de-a 4-a Zi împotriva impunității cu privire la infracțiunile de genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Ziua Împotriva Impunității se organizează anual, începând din 2016, pe 23 mai, fiind prezidată de statul care asigură președinția Consiliului Uniunii Europene la momentul respectiv, fiind organizată în cooperare cu Rețeaua Europeană de cercetare a genocidului, crimelor de război și crimelor împotriva umanității. Scopul acestei manifestări este acela de a promova cercetarea de către statele membre, la nivel național, a genocidului, crimelor de război și crimelor împotriva umanității, de a recunoaște eforturile făcute în acest scop de a reafirma angajamentul global al Uniunii Europene de a continua lupta împotriva impunității față de aceste crime.

