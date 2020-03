AUR – Republica Moldova! Vlad Bilețchi aderă la Alianța pentru Unirea Românilor la Chișinău

Liderul unionist, Preşedintele Asociaţiei „Unirea-ODIP”, Vlad Bilețchi, a aderat la Alianța pentru Unirea Românilor. Anunțul a fost făcut în direct ieri, 18 martie 2020, la postul de televiziune 10TV de la Chișinău.



,,Am luat decizia să ader la Alianța pentru Unirea Românilor! Cred că doar fiind împreună putem reuși. Am urmărit acțiunile și declarațiile pe care le-a făcut George Simion, atât în România cât și în întreaga lume. Am urmărit cu atenție lansările de filiale, entuziasmul oamenilor și energia acestora, determinarea pentru a lupta împreună pentru idealul nostru românesc. Eu vreau să pun umărul la această mișcare!”, a declarat Vlad Bilețchi.

Bilețchi a explicat modul prin care basarabenii pot adera la noua alianță.

,,Alianța pentru Unirea Românilor se extinde și în Republica Moldova. Vom lua exemplul celor din România și din diaspora pentru a crește în continuare în Republica Moldova mișcarea unionistă. Pentru că de la 2-3% am crescut în toate sondajele la 30%, deci mai bine de o treime din populația Republicii Moldova este de acord și susține ReUnirea Republicii Moldova cu România. Sarcina noastră este să mergem mai departe, să promovăm în continuare Unirea Republicii Moldova cu România până la realizarea unei majorități absolute, adică 50% + 1. Pentru ca acest lucru să devină realitate avem nevoie de oameni, de bunii români din Republica Moldova, care au fost alături de acțiunile mișcării unioniste. Vă îndemn să strângem rândurile și să aderați la Alianța pentru Unirea Românilor’‘, a punctat Bilețchi.

Pentru a adera la Alianța pentru Unirea Românilor în Republica Moldova, completează formularul aici: https://www.partidulaur.ro/formular_de_adeziune