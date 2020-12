AUR este cel mai popular partid de pe rețelele de socializare, pe Facebook înregistrând de patru ori mai multe interacțiuni decât pagina președintelui Klaus Iohannis sau a lui Victor Ponta

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Pe parcursul unui an, AUR, în frunte cu George Simion și publicistul Claudiu Târziu au organizat proteste împotriva tăierii ilegale de păduri de către fabricile austriece Kronospan și Schweighofer, dar și pentru pentru anchetarea achizițiilor publice făcute în pandemia de SARS-CoV-2, pentru asigurarea asistenței medicale în spitale pentru bolnavii cu afecțiuni cronice și a accesului imediat la medicamente vitale pentru populație, precum și pentru anchetarea de către Procuratura Generală a marilor privatizări făcute după 1989 și sistarea procedurilor de vânzare a pachetelor majoritare deținute de statul român la companii precum CEC Bank, Eximbank, Hidroelectrica sau TAROM.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) este al patrulea partid care va intra în Parlament, potrivit celui mai recent sondaj privind intențiile de vot la alegerile de duminică. AUR s-a lansat în urmă cu un an, de Ziua Națională a României, la Alba Iulia, și a fost constituit în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a liderului unionist George Simion.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

