AUR: Programul de reunificare cu Basarabia nu este apanajul unui partid politic, ar trebui să fie un obiectiv național pe care să-l susțină toate partidele și slujit de la toate nivelurile de decizie politică

Claudiu Târziu, copreședintele AUR a comentat într-un interviu acordat jurnalistului Cătalin Șerban de la România Liberă situația politică actuală.

Care sunt strategia și pașii concreți pentru aducerea Basarabiei acasă? Ce abordare aveți pentru comunitățile de români din afara granițelor cum sunt cei din Ucraina sau Serbia?



De vreo două luni fac vizite în comunitățile românilor de lângă România. Ei sunt supuși unui proces de asimilare galopant și forțat. Nu li se respectă drepturile și libertățile, nu li se acordă nici un fel de sprijin pentru a-și păstra identitatea, li se taie orice sprijin, dar deranjant nu este că atât statele gazdă operează în felul acesta, cunoaștem nationalismul sârb și ucrainean, cât nepăsarea, și uneori acțiunea potrivnică a autorităților de la București care ar trebui să îi apere și să le reprezinte interesele.

În Serbia am vrut să mă întâlnesc cu niște prefecți, mi-a blocat accesul MAE român. Întors la București constat că președintele Senatului, Anca Dragu, îl primește în vizită de prezentare pe noul ambasador al Serbiei în România căruia îi promite că va susține necondiționat aderarea Serbiei la UE și nu-i pomenește nimic despre faptul că românii din Timoc au anumite probleme care trebuie rezolvate de statul sârb, absolut nimic. M-a revoltat la culme acest lucru și am ieșit public și am spus.

În Ucraina românii de acolo sunt într-o stare de dezamăgire totală. Nu mai au putere sufletească să reziste la ofensiva asimilaționistă și distrugătoare a autorităților ucrainene și în condițiile astea statul român taie bursele elevilor români care învață în limba româna. Le taie. Fac scandal la MAE, fac protest, fac informare, nimic

În privința Basarabiei acolo e altceva. Programul de reunificare cu Basarabia nu este apanajul unui partid politic, ar trebui să fie un obiectiv național pe care să-l susțină toate partidele și slujit de la toate nivelurile de decizie politică pentru că el implică atât un efort national de sprijinire a Basarabiei care este un stat asistat de România. Fără noi falimentează mâine, capotează. E nevoie să convingem atât UE, cât și Federația Rusă de necesitatea, de dreptatea istorică care s-ar face prin stingerea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov. Suntem singurii care tragem aceste consecințe până azi. Toți ceilalți au refăcut statele. Noi am rămas în două state distincte, plus o bucată care este la un al treilea stat. Am face o reparație istorică. Este și o necesitate obiectivă. Basarabia nu rezistă economic, politic de una singură. Plus că frații noștri ar scăpa de umilința prin care trec pentru obținerea cetățeniei. Când li s-a luat nu au fost întrebați, iar acum trebuie să facă un efort să o recupereze. Așa ar avea acces la alte facilități pentru că suntem în UE, iar această cetățenie s-ar da cu reunificarea.

Și ar fi bine și pentru Rusia pentru că ar stinge acel conflict, până la urmă trebuie negociat: este Transnistria o problemă rezolvabilă și cum o rezolvăm pentru că și acest lucru împiedică unirea.

AUR va susține reforma constituțională care să includă și dezbaterea asupra formei de guvernământ?



În mod natural trebuia revenit la sistemul monarhic pentru că republica a fost adusă de tancurile sovietice, a fost ilegitimă de la bun început. Era și purtătoarea unor amintiri a terorii. Noi nu avem multe lucruri cu care să ne mândrim din timpul republicii comuniste, nici realizările pe tărâm economic, industrial cu care unii nostalgici se mai mângăie.Tot poporul român a lucrat pentru ele și dacă ar fi fost într-un sistem de libertate cu siguranța am fi făcut mai mult decât atunci.

Eu personal sunt monarhist pentru că sunt conservator, iar tradiția noastră este monarhică și pentru legătura spirituală pe care un monarh o are cu poporul pentru că el este uns al lui Dumnezeu. E singura formă de guvernământ care ne leagă cu divinitatea. Președintele e ales de popor, dar nu e pus acolo de Dumnezeu, sigur e îngăduit cu voia Lui, pentru păcatele noastre, că fără El nu s-ar întâmpla nimic.