AUR: PSD și PNL nu mai fură prin rotație ci împreună. Iohannis s-a speriat de acțiunile AUR privind suspendarea sa

Vicepreședintele AUR, Marius Lulea, afirmă că PSD și PNL nu mai fură prin rotație ci împreună, după ce nepreședintele românilor s-a speriat de acțiunile AUR privind suspendarea sa din funcție și demiterea iminentă. Klaus Werner Iohannis este factorul infecțios al pandemiei ce zădărnicește combaterea ciumei, fie ea galbenă, fie roșie. România este ținută la nivel de colonie prin menținerea la putere a clanurilor iar Klaus Iohannis este cel care le unește în furăciuni, susține liderul AUR.

„PNL și PSD au bătut palma, nu se mai fură prin rotație și sub aparenta mască a puterii și opoziției, acum se va fura la vedere și simultan, nu alternativ. Mă bucur că de frica AUR nepreședintele românilor a decis să scoată la suprafață înțelegerile ascunse dintre cele două partide și care dăinuie de aproape 32 de ani. PNL și PSD sunt aceeași mizerie, eu dacă aș fi fost în unul din cele două partide aș fi căutat o variantă nouă.

Auzim pe Cîțu și Ciolacu vorbind de compromisuri, de responsabilitate și patriotism… Îți vine să râzi de cât de penibili sunt dar situația este de plâns. Păi de cine să ne salveze că PNL conduce România de vreo 2 ani și a adus-o în prăpastie, iar PSD ține un stat captiv în sărăcie după ce l-au asasinat pe Nicolae Ceaușescu. Nu înțeleg clar: ne salvează de ei? Da, aici au dreptate, deoarece PNL putea salva România de PSD numai aducându-i la guvernare. Pe termen scurt este rău, va trebui să răbdăm, pe termen lung este bine deoarece logica în politică spune că la putere doar scazi, nu crești.

Ori PSD creștea datorită opoziției AUR, stând cuminte și aparent în afara puterii.Să știți că în aceste 10 luni am avut ocazia să văd resursele acestor partide politice și vă spun sincer: nu le au, totul este de fațadă. Oamenii nu știu chestiuni elementare de macroeconomie precum efectul împrumuturilor în valută duse pe consum, catastrofa adusă de un deficit comercial mare, ș.a.m.d… L-am auzit în pauza unei emisiuni pe un parlamentar USR că România nu are nici o șansă de redresare, că ei au fost acolo și au văzut. Sigur că există o șansă, se numește AUR.”, a declarat Marius Lulea.

Venirea PSD la guvernare alături de PNL este un act divin ce îi va permite partidului AUR să se dezvolte și va exista garanția că în 2024 cele două partide aflate la putere acum nu vor mai obține mai mult de 50% în alegeri împreună, potrivit vicepreședintelui AUR.

„Venirea PSD la guvernare alături de PNL reprezintă un act divin, Cel de Sus are un traseu bine stabilit pentru AUR. Cele două partide au pierdut acum orice șansă ca împreună să ia peste 50% în 2024, ceea ce înseamnă că vom putea guverna fără alianțe toxice. Da, astăzi cred că AUR va avea peste 50% în 2024, nu mai am nici un dubiu. Tocmai de aceea ne pregătim de guvernare. Avem oameni buni din partid și din exteriorul partidului care vor veni să facă treabă. Nu îi vom expune până atunci deoarece se vor face presiuni pe ei. Vreau să mulțumesc colegilor de partid, coordonatorilor și parlamentarilor.

Dincolo de opiniile divergente ce apar sau aparentele probleme am reușit să le depășim și acestea sunt minore față de misiunea pe care o avem de la români. Am reușit în mai puțin de un an să formăm o echipă de valoare, să avem încredere între noi și să înțelegem că avem o luptă comună. Au încercat și încearcă și acum să infiltreze AUR. Vin și cer funcții, poziții, ar vrea să penetreze conducerea partidului… Aici nu e nimic de oferit, spun din start că cine vine cu așa pretenții își taie orice șansă. Oricine este binevenit în AUR la muncă, apoi prin muncă te evidențiezi ca și lider și cei din jur te vor respecta și te vor susține.”, a mais spus Marius Lulea.

AUR va construi un spital așa cum a promis românilor în campania electorală iar cei care încă au îndoieli în legătură cu partidul AUR să vină să discute cu liderii partidului George Simion și Claudiu Târziu.

„Ne vom ține de promisiuni, vom construi și un spital. Acum banii de subvenție sunt în conturi necheltuiți pentru că PSD, PNL și USR refuză să modifice legea finanțării partidelor politice. Nu e nimic, o modificăm noi de la putere și ne vom apuca de spital pe legea existentă și care nu precizează ce fel de obiective avem voie să construim. Ce vor face: îl vor aresta pe George și Claudiu în 2024 pentru că au folosit banii partidului să facă un spital? Aș vrea să o văd și pe asta, să îi transforme în eroi pentru toată România.

Cei care nu au încredere în AUR să vină să se vadă cu liderii partidului și veți înțelege că nu e nici partid extremist, nici antisemit și cu lideri ce depășesc clar în înțelegere și pricepere celelalte partide. Nu vă lăsați păcăliți de cei care vor să lase România la nivel de colonie.”, a mai declarat Marius Lulea.