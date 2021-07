AUR România cere simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei române. Sute de mii de dosare se prăfuiesc în sertare

„România are dincolo de Prut aproape 4 milioane de români. În 1940 aceștia au fost rupți de țară, după 1989 România a încercat să corecteze acest lucru printr-o procedură simplificată de acordarea a cetățeniei. În momentul de față există un blocaj, sunt zeci de mii de solicitări care nu au primit răspuns. Deși termenul legal este de 6 luni, se ajunge la o perioadă de așteptare și de 2-3 ani. Am fost astăzi la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul Justiției și am cerut să se respecte termenele legale.

AUR cere o procedură simplificată de acordarea a cetățeniei pentru românii din Basarabia și dosarele să fie soluționate în maxim 6 luni, nu în 2-3 ani. USR, PNL și PSD blochează intenționat procesul de redobândire a cetățeniei române pentru basarabeni. Voi cere o comisie Parlamentară pentru această problemă”, a declarat pentru TIMPUL, deputatul AUR, Adrian Axinia.