AUR: Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Cum este posibil ca nici unul dintre acești înalți demnitari publici să nu adreseze un mesaj, pentru domniile lor banal și lipsit de semnificație, cu ocazia acestei Zile Naționale? Nu am observat nicăieri, în niciuna dintre pozițiile lor publice din ziua de 27 martie, vreo referire, oricît de mică, la această sărbătoare națională sau importanța ei istorică. Nimic, de parcă nu ar fi existat. Oare în alte state conducătorii înțeleg să „celebreze” în același mod, printr-o ignoranță vecină cu impostura, sărbătorile naționale? Atît de puțin să mai conteze, pentru vremelnicii noștri conducători, momentul istoric fundamental al împlinirii năzuinței noastre naționale - înfăptuirea României Mari? Claudiu Târziu (Co-președinte AUR)

„Parlamentul României are datoria istorică să aducă un omagiu plin de recunoștință înaintașilor politici, la 100 de ani de la declararea Unirii Basarabiei cu România”.

În urmă cu 4 ani, a fost promulgată legea privind declararea zilei de 27 martie, Ziua Unirii, drept sărbătoare națională. De asemenea, la 27 martie 2018, întrunit în ședință solemnă, acest înalt și reprezentantiv for, Senatul, a adoptat o „Declarație pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Țara Mamă, România.” Voi readuce în atenție doar două pasaje din Declarația adoptată de Parlamentul României, cu prilejul Centenarului:

Săptămîna trecută, între 25 și 28 martie, în calitate de președinte al Comisiei pentru românii de pretutindeni, am efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. La frații noștri din Cahul, Cantemir, Comrat și Chișinău. Vizita mea a fost motivată de aniversarea a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Voi face o scurtă incursiune în istorie.

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o astăzi la Senat)

