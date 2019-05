Austria interzice vălul islamic în școlile primare

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Wendelin Moelzer, purtător de cuvânt din partea FPOe, a declarat că legea este "un semnal împotriva Islamului politic", în timp ce parlamentarul Rudolf Taschner (OeVP) a afirmat că măsura este necesară pentru a elibera fetele de sub "opresiune". Guvernul a anunțat că patka purtată de băieții Sikh și kipa evreiască nu vor fi interzise.

Reprezentanți ale ambelor părți ale coaliției aflate la guvernare, Partidul Popular (OeVP) de centru-dreapta și Partidul Libertății (FPOe) de extremă dreaptă, au lăsat să se vadă clar că, deși textul legii conține o descriere largă, aceasta are ca țintă vălul islamic.

Parlamentarii Austriei au aprobat miercuri o lege prin care este interzis portul vălului în școlile primare, scrie The Guardian.

