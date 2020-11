Austria vrea să introducă închisoarea pe viață pentru fapte de terorism

În plus, cei care și-au ispășit deja pedeapsa vor fi monitorizați prin etichetare electronică. Potrivit lui Kurz, Austria are un număr relativ mare de oameni care s-au alăturat Statului Islamic ori au încercat să facă acest lucru. Cancelarul spune că numărul „luptătorilor terorişti străini” în Austria depăşeşte 150, dintre care unii se află în închisoare. Alți peste 100 nu s-au întors încă în țară, a subliniat el. Măsurile anunțate vin după ce săptămâna trecută, la Viena, un jihadist care fusese eliberat din închisoare înainte de termen a ucis patru persoane.

