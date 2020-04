Autonomia Ţinutului Secuiesc, trecută TACIT de DEPUTAȚI. Titus Corlăţean: Proiect anti-românesc. NICIO ŞANSĂ

"Proiectul de lege privind autonomia Ţinutului Secuiesc iniţiat de doi deputaţi UDMR este în egală măsură o ruşinoasă provocare şi un proiect profund anti-constituţional. El a profitat de o conjunctură nefericită la Camera Deputaţilor, în condiţiile în care la finalul lunii martie se făcea tranziţia între şedinţele de plen cu prezenţă fizică şi procedura online. Asta este explicaţia pentru care a trecut tacit, în condiţiile în care la acel moment nu a mai avut loc o şedinţă de plen.

Ceea ce vreau să spun, însă, ca vicepreşedinte al Senatului din partea PSD este că proiectul are zero şanse în Parlament la votul final. La Senat vom respinge acest proiect. PSD are majoritatea în Senat şi vom respinge proiectul. Intenţionăm să adoptăm o procedură rapidă care să înceapă azi în Senat şi pe care să o finalizăm în termen scurt.

Loading...

Pentru a nu da frâu liber comentariilor isterice, lucrurile trebuie să fie clare. Nicio şansă ca un astfel de proiect antiromânesc să treacă prin Senat. Îl vom respinge!", a declarat Titus Corlăţean în exclusivitate pentru DC NEWS.

https://www.dcnews.ro