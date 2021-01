Autoritățile britanice pregătesc noi restricții dure: toți călătorii care intră din UK ar putea fi plasați în carantină la hotel pe banii lor

Conform The Sunday Times, guvernul britanic ar urma să meargă și mai departe, adoptând măsuri similare cu cele din Australia și Noua Zeelandă și să ceară călătorilor să se autoizoleze în hoteluri pe banii lor, folosind date GPS și tehnologii de recunoaștere facială pentru a se asigura că aceștia respectă măsura.

Sănătate 18 Ianuarie 2021, ora: 13:23

S-au lipit cateva kilograme in plus de tine de sarbatori? Nu te impacienta; poti scapa de ele in doar doua saptamani, cu doar putina perseverenta si multa atentie.