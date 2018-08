Autoritățile și experții confirmă necesitatea de a studia suplimentar produsele alternative fumatului

La nivel mondial, fumatul reprezintă cel mai important risc pentru sănătate, care poate fi evitat. Lupta antitabagică a determinat autoritățile să acționeze riguros pentru a reduce consumul produselor din tutun pentru fumat. Restricționarea fumatului în locuri publice sau majorarea taxelor și accizelor la țigări sunt doar câteva dintre măsurile adoptate. Desigur, este incontestabilă necesitatea acestor acțiuni, dar faptul că milioane de bărbați și femei continuă să fumeze nu poate fi ignorat.

Acest lucru este confirmat și de statisticele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Datele arată că, în prezent, numărul fumătorilor constituie aproximativ 1,3 miliarde de persoane, iar până în anul 2025 această cifră va depăși un miliard.

De ce oamenii continuă să fumeze? Fie din lipsă de voință, dominarea unui obicei prost asupra rațiunii sau poate refuzul de a conștientiza toate daunele provocate de fumat? Oricum, realitatea este una – oamenii continuă să fumeze. Astfel, în încercarea de a reduce daunele provocate de fumat, producătorii de tutun au venit, pe parcursul ultimelor ani, cu mai multe soluții precum: ”țigările ușoare” și filtre cu purificare triplă, plasturi cu nicotină și gumă de mestecat - dar toate nu au avut efectul scontat.

În epoca tehnologizării, preferințele consumatorului sunt îndreptate din ce în ce mai mult spre produse inovative, care vin cu soluții tehnologice. Creșterea interesului pentru inovații a impulsionat și industria tutunului să se adapteze preferințelor fumătorilor.

Drept exemplu, în 2003, farmacistul chinez Hon Lik a inventat prima versiune comercială a țigării electronice. Această invenție revoluționară din industria tutunului a încurajat și alți producătorii de țigări să apeleze la oamenii de știință pentru a găsi o alternativă țigărilor clasice.

Simbioza științei și a gândirii inovatoare au dus la apariția unei tehnologii revoluționare de consum al tutunului și anume - încălzirea acestuia, în pofida arderii.

Deși ideea încălzirii tutunului există de mai bine de două decenii, numai în ultimii ani au fost înregistrate progrese substanțiale în dezvoltarea unui produs care să satisfacă cerințele fumătorilor. Vorbim aici despre IQOS – un sistem inovator de încălzire a tutunului, care aparține companiei americane Philip Morris International (PMI). Recent, dispozitivul a fost lansat oficial și pe piața moldovenească.



Opinia experților

Odată cu lansarea IQOS în Moldova și creșterea interesului fumătorilor pentru acest produs, a apărut reacția autorităților și specialiștilor în domeniu, care vorbesc despre necesitatea efectuării unor studii suplimentare pentru a determina efectele acestui dispozitiv asupra sănătății. “Lucru absolut necesar”, o confirmă și șeful catedrei Cardiologie din cadrul USMF, Valeriu Revenco.

”În calitate de doctor în medicină, sunt de acord că studiile trebuie să continue pentru a determina impactul pe termen lung al produselor alternative din tutun asupra sănătății. Totuși, până vor fi efectuate cercetări suplimentare, nu trebuie să negăm disponibilitatea și consumul produselor, care ar putea reduce riscurile pentru sănătate. O poziție similară a fost adoptată și de mai multe autorități din domeniul sănătății publice din întreaga lume, inclusiv luptători aprigi împotriva fumatului, cum ar fi Marea Britanie ori Canada”, susține Valeriu Revenco.

Despre noile politici privind consumul de tutun se menționează și într-un Ghid al Agenției americane a produselor alimentare și medicamentelor (US Food and Drug Administration), una dintre cele mai reputabile agenții de sănătate din lume. În documentul adresat companiilor din industria tutunului, US FDA subliniază că noile politici de reducere a consumului de tutun „reprezintă instrumente valoroase de îmbunătățire a sănătății publice și de reducere a mortalității cauzate de bolile asociate fumatului. Acest lucru va fi posibil în cazul în care companiile vor profita de noile prevederi și vor oferi consumatorilor produse inovatoare îndrăznețe”.

Cea mai bună soluție

"Produsele alternative din tutun sunt recunoscute în întreaga lume, prin urmare, nu pot decât saluta lansarea IQOS în Moldova", declară expertul economic Roman Chirca, directorul Institutului pentru Economie de Piață.

”Am fumat țigări obișnuite timp de 25 de ani. Din 2012, utilizez un dispozitiv alternativ, dezvoltat cu ajutorul tehnologiilor inovatoare. Pentru mine a fost cea mai bună soluție din viața mea, pentru că ani buni am suferit, încercând să renunț la fumat de o sută de ori!”, afirmă Roman Chirca. ”Am descoperit că în timp ce fumul de țigară conține, pe lângă nicotină, multe substanțe toxice, inclusiv cancerigene, nivelul chimicalelor emise în urma utilizării dispozitivelor alternative este mult mai mic! Cu toate acestea, nu le recomand persoanelor care nu au fumat niciodată! Dar fumătorii înrăiți, care nu pot scăpa de acest viciu, ar putea lua în considerare numeroasele produse alternative accesibile, inovatoare, printre care și IQOS”, a adăugat expertul.

Într-adevăr, studiile arată că nicotina nu este cauza principală a problemelor de sănătate, ci arderea tutunului. OMS a estimat că fumul dintr-o țigară conține peste 5 000 de substanțe toxice, multe dintre care cauzează boli grave. Fumul eliminat din orice obiect care arde este toxic. În același timp, nivelul substanțelor chimice eliberate în urma încălzirii tutunului este semnificativ mai mic.



În spatele cortinei

Ca să aflăm mai multe despre IQOS am accesat pagina oficială a Philip Morris International. Și aici, “cortina a căzut”. Am fost surprinși să găsim pe lângă informații despre noua tehnologie de încălzire HeatControl, numeroase studii științifice. Am remarcat faptul că acestea nu sunt doar proiecte unice, ci studii globale, care au fost efectuate timp de câțiva ani și verificate de experți independenți. Toate au fost publicate în reviste științifice internaționale.

Lucrările de cercetare desfășurate de PMI ne inspiră încrederea că această companie tratează cu maximă seriozitate posibilitatea reducerii riscurilor.

Acest lucru îl confirmă și directorul general al reprezentanței Philip Morris în Moldova, Denis Zhogolev. El a subliniat că, în prezent, PMI depune eforturi majore pentru testarea și cercetarea produselor alternative din tutun și încurajează comunitatea științifică să se implice în acest proces.

”În ultimii 10 ani, PMI a investit resurse semnificative în dezvoltarea și cercetarea științifică a produselor alternative. IQOS a devenit primul dispozitiv din portofoliul de produse cu potențial de risc redus”, a remarcat Denis Zhogolev. “Principala preocupare legată de cercetările companiilor de tutun este transparența și veridicitatea rezultatelor obținute. Înțelegem neîncrederea manifestată de autoritățile din domeniul sănătății și de societate, dar suntem siguri de calitatea cercetărilor noastre şi încurajăm verificarea independentă a produselor noastre, verificări care să aibă la bază metodologii și standarde internaționale. Programul PMI pentru cercetarea științifică a noilor produse se bazează pe cele mai bune practici din industria farmaceutică și îndeplinește cerințele US FDA și standardele internaționale de cercetare”, a subliniat directorul general al reprezentanței Philip Morris în Moldova.

Realitate necesară?

Cercetările vor continua, dar este cert faptul că produsele din tutun care pot reducere riscurile asupra sănătății sunt necesare deja acum. Iar statisticile vorbesc de la sine. Dispozitivul electronic pentru încălzirea tutunului IQOS a apărut pentru prima dată în 2014 în Italia și Japonia, în 2015 a fost lansat în România, iar cu un an mai târziu și în Ucraina. Timp de 4 ani, IQOS a apărut în vânzare în peste 40 de țări din întreaga lume, iar peste 5 milioane de fumători de pe glob au înlocuit țigările convenționale cu IQOS. Este evident că cererea pentru produsele alternative crește tot mai mult. De exemplu, în prezent, cota de piață a dispozitivelor de încălzire a tutunului în Japonia a depășit 30%.

Aceste date vin să confirme necesitatea continuării cercetării noilor produse, pentru a identifica dacă acestea sunt mai puțin nocive. Rămâne să vedem cât de repede companiile din industria tutunului și autoritățile din domeniul sănătății vor conștientiza acest lucru și se vor implica în procesul de cercetare a produselor alternative fumatului.