Autostrada „Unirii” A8 Tg. Mureș - Iași ar putea fi terminată în 2026-2027, spune ministrul Transporturilor

Legat de lucrările făcute pe DN 15, Bicaz - Poiana Largului, ministrul susține că s-au găsit mai multe nereguli: „Este incredibil cum astăzi unii ne acuză că am stopat lucrările la un obiectiv pe care ei s-au angajat să-l finalizeze în 14 noiembrie 2019. (...) Contractul, încheiat pe 13 mai, prevedea realizarea unei expertize tehnice, iar după aveau obligația să finalizeze proiectul tehnic, să-l avizeze la beneficiar, iar după acest lucru să înceapă execuția lucrărilor. Au făcut invers. Au început lucrările și abia în octombrie au predat expertiza. Astăzi, la 4 luni de la termenul de finalizare a execuției încă nu au proiectul tehnic avizat. (...) În 20 de ani, nu am auzit de un contract de reparații drumuri prin încredințare directă, al cărui valoare ajunge la aproximativ 80 de milioane de euro, în baza unei inspecții vizuale realizate pe traseu. Chestiunile care țin de legalitatea atribuirii acestui contract le verifică alte instituții abilitate ale statului și sunt convins că vor face lumină”.

„Nu există concurență între proiectele de infrastructură. Ele sunt complementare și absolut necesare pentru a avea o rețea extinsă și interconectată de infrastructură rutieră rapidă de transport în România. Întreg portofoliul de proiecte de investiții în infrastructura de transport rutieră sau feroviară, care vizează regiunea Moldovei, are susținerea noastră, are susținerea Guvernului”, a spus Lucian Bode, notează Mediafax.

5 Martie 2020

