Poate multora li s-a intamplat sa aiba o zi frumoasa si apoi sa auda o remarca nu tocmai placuta, care sa le strice toata buna dispozitie. Cuvintele pot intepa unori mai tare decat spinii si pot creea o impresie fada despre libertatea de alegere intre bine si rau.

Traim inconjurati de cuvinte, de priviri sincere sau mai putin oneste. E usor sa judecam pe altii, dar mai greu sa ne uitam la barna din ochiul nostru, spune un proverb. Putini sunt cei care acorda importanta acestui joc de cuvinte. De obieci e mai bine sa critici decat sa fii autocritic. De aceea, este foarte important sa gandim pozitiv. Sa nu ne lasam afectati de anumite gesturi sau expresii aruncate fara sens.

A gandi pozitiv inseamna a-ti creea un scop in sine, o certitudine ca lumea nu este un capat de ata. A gandi pozitiv inseamna in primul rand a avea incredere in tine, a reusi sa vezi mereu si parte buna a lucrurilor. Asta inseamna ca, atunci cand crezi ca nu exista o iesire dintr-un impas, fie el cat de mic, sa crezi in sansa ca maine va fi altfel. Nu e bine sa vezi numai partea goala a paharului! Totdeauna este loc si pentru mai bine. Daca totul ar fi roz, nu ar mai exista critica! Si nici sensul gandirii pozitive!

Ce e mai frumos si mai simplu, decat un zambet, un gram de optimist intr-o lume in care, se pare ca oamenii nu mai au loc unii de altii. Trebuie sa invatam sa tratam cu cat mai multa indiferenta persoanele rauvoitoare, invidioase pe fericirea noastra . Ori fericirea ne apartine, o dobandim cu greu si e dreptul nostru sa ne bucuram de ea in fiecare clipa. Sa ne-o asternem pe chip si s-o afisam cu mandrie. Si sa nu uitam sa le-o impartim si altora.

Gandirea pozitiva este un atuu pentru frumusete (mai ales interioara!), comportament, altruism, chiar si numai pentru un cuvant! Exista atatea gesturi simple, nevinovate care ne pot lumina chipul. Daca oamenii ar fi ca florile, ar fi numai zambet, toata lumea ar radia de intelepciune si fericire. Din pacate, omul este singura dintre vietuitoarele pamantului, inzestrat cu ratiune, vointa si sentiment, atitudini, comportamente...

Ghioceii au inflorit inaintea ultimei zapezi si, optimisti, incapatanati de optimism, au scos iarasi capusorul dupa ultima zapada, tocmai cand ar fi trebuit...sa se ofileasca sau si mai rau...