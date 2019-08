Avem nevoie de un Partid al Românilor

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Am următoarele întrebări către guvernul Republicii Moldova:

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără...

Accidentul produs la începutul lunii august lângă Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legătură cu Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov,...

Motivul pentru care rog cititorii să exploreze ideea înființării unui partid românesc este că tuturor le este foarte ușor să lovească în unioniști și unionism. E dreptul lor s-o facă, dar să ne explice politicos cum vor face o „națiune civică” în R. Moldova fără români și fără ca aceștia să fie reprezentați politic? Dragi cititori, vă rugăm să vă dați și dvs. cu părerea despre cine va reprezenta în viitorul parlament interesele românilor.

Am scris, și acum două săptămâni, că toate realizările cu care se poate lăuda statul R. Moldova se datorează în mare parte unioniștilor. Independența față de URSS au obținut-o ei, nu civicii, găgăuzii nici ONG-iștii. Debarcarea lui Voronin din 7 aprilie s-a făcut iarăși pentru că PMAN a fost plină de tineri români cu tricoloruri românești. Acordul de Asociere cu UE, eliminarea vizelor s-a făcut tot în perioada în care la putere s-a aflat un partid declarat proromânesc și unionist. Ce făceau în toate aceste momente-cheie partenerii noștri de „națiune civică”? Ce cred ei astăzi despre Acordul de Asociere și Uniunea Europeană? Și ce zic despre români și limba română?Să admitem totuși că ar există o voință din partea tuturor pentru a fonda „națiunea civică”. Ce părți componente ar avea ea? Cine i-ar reprezenta pe cei care se identifică cultural și etnic ca fiind români, mai întâi de toate? Pornind de la ideea unirii tuturor grupurilor etnice din R. Moldova (ruși, bulgari, ucraineni, găgăuzi și români) într-o singură „națiune civică”, vă provoc, dragi cititori, să explorați ideea constituirii unui Partid al Românilor din R. Moldova, care să acționeze ca o alternativă politică la „partidele unioniste” clasice.De fapt, politicienii, ONG-iștii și experții ar trebui să facă ceea ce spunem și vrem noi, cetățenii. Și nu invers! Dar atunci de ce politicienii de opoziție ne învață pe noi ce să credem și ne dau de înțeles că ar fi bine să uităm de Unire? Cine sunt ei ca să ne dicteze în ce să credem și la ce să aspirăm? Oare lor le-ar conveni apariția unui partid curat românesc? Sau toată această campanie antiunionistă este doar o manipulare crasă, menită să-i aburească pe românii de aici să dea uitării Unirea și să voteze anumite partide care iată-iată fac „națiunea civică”, dar nu le prea iese mare lucru, dacă nu au și români în ea?

Unicul sprijin real pentru acest stat și pentru toți locuitorii săi a venit și vine exclusiv din România. Transnistria este un proiect ce are singura menire de a nu permite românilor din R. Moldova să se reunească într-un singur stat cu românii de peste Prut. Cu siguranță că republica-fantomă de peste Nistru n-a fost creată pentru a bloca pe cineva să facă „națiunea civică”. Iar „națiunea civică” este sinonimă cu transnistrizarea și Oazu Nantoi ar trebui să fie primul care înțelege acest lucru.

