Averea lui Gigi Becali, în scădere! Câți bani mai are acum finanțatorul FCSB

Averea lui Gigi Becali a scăzut în ultimii ani. Finanțatorul FCSB a ieșit din top 10 cei mai bogați români. Averea lui Gigi Becali este estimată la finalul acestui an la 400 - 450 de milioane de euro, conform Capital. Omul de afaceri se află pe locul 11, în top-ul celor mai înstăriți oameni din România.

În acest moment, după vizita din urmă cu ceva mai mult de două săptămâni, de la DNA, Gigi Becali are sechestru pe conturile persoanale, dar societățile pe care le deține nu au probleme.

FCSB are 3 milioane de euro în conturi

Gigi Becali are sechestru pe conturile personale dar, FCSB, echipa pe care o deține omul de afaceri, nu are probleme. Patronul roș-albaștrilor a anunțat că clubul său are 3 milioane de euro în conturi.

”Nu are treabă echipa cu ce se întâmplă cu mine. Ei mi-au pus sechestru pe conturile personale. FCSB are 3 milioane de euro în cont. N-au treabă societățile mele. Eu am sechestru pe conturile personale. O să se rezolve totul”, spunea Becali atunci.

DNA i-a pus sechestru pe conturi lui Gigi Becali

Gigi Becali are din nou probleme cu legea. Finanțatorul FCSB a fost în urmă cu ceva mai mult de două săptămâni la DNA, iar Direcția Națională Anticorupție i-a pus sechestru pe avere. Omul de afaceri a explicat pentru Digi Sport despre ce este vorba. DNA susține că Becali a spălat împreună cu nepotul său 50 de milioane de euro.

”Da, tată, da.. mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, și eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat și mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou.

Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie. Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer.

Am salvat oameni. Eu fac donații, fac cadou. Sunt bani curați. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu pușcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența”, a declarat Gigi Becali pentru Digi Sport, la vremea respectivă.

61 de ani are Gigi Becali