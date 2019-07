Averile lui Dodon - ZECI de milioane de dolari în conturile din Elveția și HECTARE de pământ în Rusia

Igor Dodon, care a fost toată viața angajat la stat, ar deține mari proprietăți în Rusia, dar și conturi de zeci de milioane de dolari în băncile din Elveția. Această declarație a fost făcută marți seara de fostul său partener de proteste, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni de la postul TV8.



Potrivit lui Usatîi, o parte din activele agonisite de Igor Dodon ar fi în Federația Rusă, inclusiv în Crimeea. Totuși, grosul banilor deținuți de acesta s-ar afla în băncile din Elveția.

„De unde putea Dodon să câștige milioane de dolari? Acum deja e vorba de zeci de milioane de dolari. De unde? Ce, el are afaceri, primește dividende? O parte din banii săi este în Europa. Are proprietăți în Crimeea, are o grămadă de hectare de pământ în Rusia. După întâlnirile sale cu guvernatorii unor regiuni din Rusia, acesta îl trimitea acolo pe Ciubara. De toate aceste tranzacții se ocupa Vadim Ciubara, unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi. Pe Ciubara, dacă nu greșesc, este scris și postul Accent TV. El este omul care înscrie pe numele său pământurile și bunurile deținute de Dodon în Rusia”, a afirmat Usatîi.

Acesta a mai adăugat că Dodon, alături de Zinaida Greceanîi, ar avea și apartamente de lux în sud-vestul Moscovei.

„Primele apartamente au fost cumpărate în Moscova după alegerile parlamentare din 2014. Acesta a luat niște bani destinați campaniei și a cumpărat pentru el, Greceanîi, Ciubara și nu mai țin minte pentru cine patru apartamente într-o casă de elită din Moscova”.

Usatîi îl avertizează pe Igor Dodon că știe și pe cine sunt scrise conturile din băncile din Elveția.

„El nu va scăpa. Voi ajunge și la banii lui din Elveția. Acea femeie, sora unui prieten de-al lui foarte ascultător, pe numele căreia sunt deschise conturile din Elveția – o cunosc și pe ea, Igor Nicolaevici. Pe aceste conturi sunt zeci de milioane de dolari. Eu voi afla cifra exactă și voi reveni”, a avertizat acesta.

Igor Dodon nu a comentat, deocamdată, aceste declarații făcute de fostul său partener politic, Renato Usatîi, a relatat Ziarul Național.