Avertisment: Astăzi, Plahotniucul Republicii Moldova se numește Dodon, iar partidul oligarhic de la guvernare – PSRM

„Totul depinde de PAS și Platforma DA. Ei sunt acei care decid – sau se conduc și mai departe de o abordare foarte rigidă a unor chestii care deseori în politică aduc la eșec, am în vedere promovarea unor principii morale aduse până la refuz: Noi niciodată n-o să votăm cu socialiștii, cu democrații și cu Usatîi, așa se pare că a fost, chiar au semnat în public chestiile acestea și până la urmă au fost nevoiți să renunțe. Imediat după evenimentele din iunie 2019, iarăși a apărut aceeași retorică: Niciodată nu vom face alianță cu democrații. Și atunci apare o întrebare: Cum să nu faceți? Ați făcut cu Dodon, ca să-l dați jos pe Plahotniuc. De ce nu faceți acum cu foștii plahotniuchiști, ca să-l dați jos pe Dodon? E aceeași stratagemă. S-au blocat, nu, cu aceștia niciodată n-o să facem”, a punctat Țăranu.

