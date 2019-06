Avertisment de la București: „Toată PUTEREA e concentrată la Dodon, care ia notițe de la Putin. Rusia este în interior, fără să se tragă niciun FOC. Guvernul Maiei Sandu va fi PICAT”

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va adresa naţiunii într-un discurs televizat în direct joi, la o zi după ce o investigaţie condusă de Olanda a pus sub acuzare patru separatişti pro-Rusia din Ucraina pentru doborârea zborului MH17 în 2014, relatează The Guardian,...

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

„Astăzi, Duma de stat a denunțat tratatul de neproliferare nucleară, adică nu mai este niciun protocol între Rusia și SUA. Dintr-odată, acest tratat nu mai există și parcă suntem într-un soi de nou Război Rece. Avem granița de la Prut care ia foc. Toată puterea e concentrată la Dodon, care ia notițe de la Putin. S-a votat să nu se ancheteze sursa finanțărilor partidului lui Dodon. Asta e democrație? Nu! Iar ăsta e doar începutul. S-a schimbat harta strategică a Europei! Rusia este la Prut! Nu la Donețk, în Ucraina. Președintele Dodon are armata si toate forțele pe mână. Iar România se va preocupa de alegeri și de partidele aflate în tranziție”, avertizează Gușă.

Potrivit lui Gușă, România trebuia să ia atitudine. „Trebuia să stăm la masă, să ne apărăm frații de peste Prut. Îl cunosc pe Plahotniuc, politician care a fost creat de statul român. Partidul lui Plahotniuc are protocol de colaborare cu PSD, iar cel mai mare partid românesc nu a făcut nimic. Niciun partid n-a făcut nimic, de fapt. Proiectul unionist între România și Moldova a căzut. Rusia este în interior, fără să se tragă niciun foc”.

„Suntem o țară NATO care are la graniță Rusia. Avem un guvern de paie al Maiei Sandu, care la prima acțiune împotriva Moscovei va fi picat. În R. Moldova e Rusia, iar România a pierdut. Prima cauză e lipsa de patriotism, pentru că trebuia să avem oameni în instituții care să ne reprezinte. Avem peste un milion de români în R. Moldova, ar fi trebuit să ne intereseze acest aspect. Cred că SUA a monitorizat evenimentele, România n-a făcut nimic, au ieșit europenii, iar SUA a acceptat situația”, a declarat acesta, citat de realitatea.net.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)