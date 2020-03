AVERTISMENTUL unui medic român: „Virusul rezistă la 36,6 grade Celsius, 30 de minute în aer și 4 zile pe anumite suprafețe”. Doctorul a publicat „Ghidul anticovid”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Marte are o energie razboinica ce poate produce anxietate. Planeta discernamantului Saturn vine cu o energie rece, calculata, detasata, total opusa infierbantatului si impulsivului Marte si deci va tempera din focul martian, dandu-ne si noua abilitatea de a ne mai racori si tempera si de a...

Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, a scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimii 18 ani, în timp ce ţiţeiul WTI, de referinţă pe piaţa americană, a coborât sub 20 de dolari pe baril, pentru scurt timp, din cauza temerilor în creştere că...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Femeia avea 55 de ani. A fost internată la un spital clinic din Tiraspol cu ​​pneumonie bilaterală. Într-o încăpere cu un bărbat la care confirmase anterior Covid-19. Când s-a aflat că are coronavirus, femeia a fost transferată la spitalul din Slobozia. O oră mai...

Un nou mesaj video la un cetățean de-al nostru a deveni viral pe facebook. Clipul are peste 19 mii de distribuiri.

Medicul avertizează că virusul rezistă 30 de minue în aer, 4 zile pe diferite suprafețe dar și la temperaturi de 36,6 grade Celsius. .„Virusul rezistă minim 30 de minute în aer după ce „sursa” infecţiei nu mai este prezentă şi 4 zile pe diferite suprafeţe. (!Iar legat de temperatură, virusul rezistă la temperaturi de 36,6 grade Celsius circa trei zile pe sticlă, textile, metal, plastic sau hârtie. Peste 100 de infecţii cu COVID-19 au fost confirmate în Singapore, o ţară cu temperaturi ridicate. Zeci de alte infecţii au fost raportate şi în ţări precum Brazilia, Argentina şi Australia, unde este cald. Acestea sunt dovezi că, totuşi, virusului îi prieşte vremea caldă) Rezistă mai mult de cinci zile pe piele (faţă, mâini) sau pe fluidele corporale (transpiraţie, salivă etc.)

În bucătărie. Înainte de a găti și manipula mâncarea, spălați-vă mâinile și suporturile de bucătărie (blat de lucru, masă etc.). Atenție! coronavirusul este sensibil la temperaturile de gătit, evitați alimentele crude.

