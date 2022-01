Avocat: E suspectă viteza cu care se dorește modificarea proiectului de Lege cu privire la avocatură

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

”Or, nici în România, de exemplu, legislația nu prevede vreo încuviințare pentru acțiunile de urmărire penală împotriva avocaților. Iar un amendament care a fost promovat in 2016, care limita genul de corespondență care putea fi verificată de procurori a fost dur criticat”, afirmă Olesea Stamate.

”Cum suntem împotriva corporativismului în procuratura, judiciar, la fel trebuie să evităm corporativismul în avocatură. În acest context, și ținând cont de faptul că sistemul procuraturii încă nu este unul curat, integru, o soluție de compromis ar fi ca avocații, cel puțin până la finalizarea evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor, să beneficieze de imunitate similară judecătorilor și cea care o propunem pentru deputați – adică – cu excepția infracțiunilor de corupție și cazurilor de flagrant. Și asta ar fi o măsură de compromis, care sper ca va fi agreată de avocați. Judecătorii, spre exemplu, au un anumit grad de imunitate. Și totuși când ține de infracțiunile de corupție și de cazuri de flagrant, acordul CSM nu este necesar. Am înregistrat și un proiect de modificare a Constituției pentru a limita imunitatea deputaților în cazul infracțiunilor de corupție. Și în acest context, această imunitate a avocaților pare disproporționată”.

”Nu avem niciun an de când modificările la Legea cu privire la avocatură referitor la asigurarea unor garanții pentru exercitarea profesiei de avocat, au fost votate. Foarte mult timp au fost coordonate, unele încă de prin 2016. Avem o practică vicioasă - ușurința cu care se modifică o lege. De fiecare dată, într-o situație anume, se modifică o lege. Dacă ar exista cazuri când într-adevăr persoanele ar fi fost supuse urmăririi penale din cauza că comunitatea avocaților nu ar permite reținerea sau percheziționarea unui avocat, dacă ar exista un caz sau două cazuri elocvente care ne-ar spune nouă că într-adevăr e o problemă, desigur că s-ar putea purcede la modificarea acestei legi. Dar până când nu avem o problemă, legea nu trebuie modificată. Asta în cazul în care parlamentarii urmează să țină cont și de opinia partenerilor care sunt vizați de o lege”, consideră avocatul de la Chișinău.

Avocații moldoveni au intrat în grevă japoneză, dar amenință cu o grevă generală. Se întâmplă după ce președinta Comisiei juridice, numiri și imunități, deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, a depus un amendament la proiectul de Lege cu privire la avocatură. Este vorba despre excluderea art.52, aliniat 2 care vizează reținerea, arestarea și percheziționarea avocaților, fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția infracțiunii flagrante. ”Este suspectă viteza cu care se dorește modificarea proiectului de Lege cu privire la avocatură. În plus, nu există o motivare suficientă”, spune la RFI, Constantin Tănase, membru al Uniunii Avocaților din R.Moldova.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

