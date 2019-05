Avocata lui Petic îi cere lui Năstase să-și oprească bratele care au declanșat o campanie de denigrare pe rețele de socializare

Insistenţa cu care liderul PPDA cere convocarea unei şedinţe a Parlamentului are explicaţii exacte, susţine jurnalistul liberal Vasile Grozavu, într-un articol publicat pe blogul său. Grozavu afirmă că Năstase doreşte crearea unei majorităţi cu PSRM, pentru a-şi răzbuna naşul...

“Intervin cu cerinţa de a vă expune public şi a opri atacurile de pe reţelele de socializare, la adresa mea şi a soţului meu, de către unii membrii al Platformei DA şi susţinători al acesteia, care denigreaza numele meu si a familiei mele, pentru faptul ca am candidat la alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019. Deşi ați fost în cunoştinţa de cauză, nu aţi intervenit cu nimic pentru a sista denigrările şi ofensele aduse mie personal si sotului, care aparam interesele a doi membri al Platformei , Gheorghe Petic si Sergiu Cebotari! Consider că riscul la care s-a expus familia mea, aparându-vă membrii, nu merită denigrare!”, a scris Angela Istrate.

