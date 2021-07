Avocatul lui Șor i-a oferit unui magistrat de la Cahul o pungă. Procurorii nu au pornit un proces penal

Un avocat de al lui Șor i-a oferit unui magistrat de la Cahul, o pungă. Procurorii nu au pornit nici un proces penal. În schimb,șeful Procuraturii Generale, Alexandr Stoianoglo, a precizat în ediția de marți seara a emisiunii „Puterea a Patra” de la N4 că decizia a fost luată după ce s-a ajuns la concluzia că la mijloc ar fi fost, de fapt, o provocare, transmite Tv8.md.

„Noi am analizat cazul acesta, iar eu am fost dispus de a porni un proces penal, dar la urmă am ajuns la concluzia că, totuși, a fost o provocare, scopul căreia a fost transmiterea dosarului spre examinare în altă instanță de judecată. Iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci examinarea dosarului începe de la zero”, a explicat Alexandr Stoianoglo. Judecătorul Tudor Berdila, care examinează dosarul în care Șor este acuzat de escrocherie și spălare de bani, a fost surprins, în data de 30 aprilie, în timp ce primea de la Nicolae Bojenco, unul dintre avocații fostului primar de la Orhei, o pungă de culoare neagră, cu logo-ul Klasika Asigurări. Totul s-ar fi întâmplat lângă o spălătorie auto de la Cahul, iar imaginile cu cei doi a fost surprinsă de o cameră de supraveghere din zonă.