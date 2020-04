Avocatul Poporului: Cadrele medicale care au făcut dezvăluiri publice sunt avertizori de integritate și ei trebuie protejați

Avocatul Poporului solicită încetarea imediată a oricăror forme de răzbunare față de lucrătorii medicali care au făcut dezvăluiri privind calitatea și insuficiența echipamentelor și dispozitivelor de protecție a cadrelor medicale. Ombudsmanul mai recomandă investigarea operativă și eficientă a dezvăluirilor privind calitatea dispozitivelor medicale și întreprinderea măsurilor pentru asigurarea personalului medical cu echipamentele de protecție necesare.

Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, a făcut aceste și alte recomandări în demersul expediat, astăzi, 13 aprilie, ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

În demers, Ombudsmanul își exprimă îngrijorarea în legătură cu informațiile apărute în spațiul public precum că angajații din sistemul medical, care au făcut dezvăluiri ; ; ; ; ;6 despre calitatea și cantitatea echipamentelor de protecție, ar fi supuși presiunilor din partea angajatorilor.

Avocatul Poporului menționează că analiza circumstanțelor și conținutului dezvăluirilor apărute în spațiul public denotă că autorii acestora cad sub incidența Legii 122/2018 privind avertizorii de integritate. Respectiv, autorii dezvăluirilor au statut de avertizori de integritate și trebuie să beneficieze de toate garanțiile de protecție oferite de Legea 122/2018 atât din partea angajatorilor, cât și din partea Avocatului Poporului. Totodată, toate dezvăluirile publice privind calitatea dispozitivelor medicale, a mijloacelor de protecție etc. trebuie investigate prompt, eficient și obiectiv. Or, în condițiile stării de urgență legate de pandemia COVID-19, dezvăluirile enunțate indică asupra prejudicierii interesului public în a avea un sistem medical sigur și protejat, precum și asupra drepturilor angajaților din sectorul medical la un mediu de muncă sigur.

Luând în considerare circumstanțele expuse supra, în temeiul Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52 din 03.04.2014, Mihail Cotorobai a recomandat MSMPS investigarea operativă și eficientă a dezvăluirilor privind calitatea dispozitivelor medicale și întreprinderea măsurilor pentru asigurarea cadrelor medicale cu echipamentele de protecție necesare. Ombudsmanul a mai recomandat încetarea imediată din partea personalului cu funcție de conducere a oricăror forme de răzbunare față de lucrătorii medicali care au făcut dezvăluiri privind calitatea echipamentelor și dispozitivelor de protecție a cadrelor medicale.

Avocatul Poporului amintește de faptul că, potrivit Legii 122/2018, în cazul dezvăluirilor externe şi publice ale practicilor ilegale, protecția avertizorilor de integritate este asigurată de Avocatul Poporului, care contribuie la apărarea avertizorilor de integritate în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul). Mihail Cotorobai îndeamnă persoanele care au fost intimidate, supuse presiunilor sau răzbunărilor la locul de muncă, din cauza dezvăluirilor interne sau publice efectuate, să apeleze la Oficiul Avocatului Poporului pentru protecție (prin poșta electronică : ombudsman@mbudsman.md sau elena.cernauteanu@ombudsman.md; prin completarea cererii on-line de pe pagina oficială a Oficiului Avocatului Poporului: www.ombudsman.md (http://ombudsman.md/cererea-on-line/); prin telefon: +37360002657).

Notă: Legea nr. 122 privind avertizorii de integritate, a intrat în vigoare Din 12 noiembrie 2018. Scopul acesteia este sporirea cazurilor de dezvăluire a practicilor ilegale şi a altor dezvăluiri de interes public prin: promovarea climatului de integritate în sectoarele public şi privat; asigurarea protecției avertizorilor de integritate împotriva răzbunării în contextul examinării dezvăluirilor de interes public ale practicilor ilegale; prevenirea şi sancționarea răzbunărilor împotriva avertizorilor de integritate.

Protecția oferită avertizorul de integritate în temeiul Legii 122/2018 :

• sancţionarea persoanei care s-a răzbunat în legătură cu avertizarea de integritate sau dezvăluirea practicilor ilegale ori, după caz, a conducătorului entităţii publice sau private pentru neasigurarea măsurilor de protecţie;

• anularea sancţiunii disciplinare, constatată de către angajator sau, după caz, de către instanţa de contencios administrativ, care i-a fost aplicată angajatului ca urmare a unei dezvăluiri în interes public făcute cu bună-credinţă;

• despăgubirea prejudiciilor materiale şi morale suportate în urma răzbunării.