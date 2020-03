Avocatul Poporului este dezamăgit de reacția autorităților la demersul său oficial privind identificarea de fonduri suplimentare pentru echiparea adecvată și asigurarea protecției lucratorilor medicali de contaminare cu COVID-19

In pofida acuzațiilor de semnalare a unor probleme inventate, de prezentare a unor date irelevante și neveridice, Oficiul Avocatului Poporului va continua să monitorizeze situația din țară sub aspectul drepturilor omului și sa înainteze autorităților competente, Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale recomandări. Iar asta inclusiv deoarece anume în situații de urgență, de criză, de război, de instabilitate se admit cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. Tocmai din acest considerent Legea 52, în art. 5 expres stabilește ca declararea stării de urgență, de asediu sau de război pe întreg teritoriul țârii sau în unele localități nu suspendă activitatea Avocatului Poporului şi nu restrânge atribuțiile lui.

Activitatea Oficiului Avocatului în calitate de Instituție Națională pentru Drepturile Oomului nu este și nu poate fi îndreptată împotriva autorităților, ci are în vizor acțiunile sau inacțiunile acestora pentru asigurarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova. În condițiile situației epidemiologice din țară și situației de urgență instituția nu numai că nu-și poate schimba modul de intervenție, dar este obligată să monitorizeze cu strictețe starea de lucruri și să aducă la cunoștința autorităților lacunele identificate.

De aceea demersurile sale au în exclusivitate scopul de a le ajuta, prin utilizarea atribuțiilor prevăzute de standardele internaționale cu privire la funcționarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului – semnalarea problemelor existente și consultarea cu privire la acțiunile ce se cer a fi întreprinse. În acest scop, pe 19 martie curent, Avocații Poporului au expediat un demers prin care au solicitat audienta prim-ministrului , Ion Chicu, pentru a discuta stabilirea unui mecanism de conlucrare și schimb de informații între Oficiul Avocatului Poporului și Comisia Națională pentru Situații Excepționale, în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în perioada stării de urgență. Însă solicitării în cauză nu i s-a dat cursă. In asemenea situații, în corespundere cu prevederile Legii nr. 52 (articolul 24, alineat 4) cu privire la Avocatul Poporului, Ombudsmanul poate să informeze opinia publică despre problemele depistate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)