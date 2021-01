Avocatul Poporului: În pandemie, s-au încălcat așa de mult drepturile omului încât e foarte greu să mai revenim la normalitate

„Vorbeați de dezbinare. Păi uitați-vă câte raportări fac utilizatorii acestor rețele sociale. Din păcate cred că s-a ajuns la acel moment în care cu tristețe recunosc că foarte multă lume spune drepturile omului sunt numai alea care mă interesează pe mine, ale mele. În realitate, noi vorbim de o abordare profund egoistă. Toată teoria drepturile omului se bazează pe empatie pentru celălalt, pe dorința de a apăra drepturile celuilalt mai ales și abia în subsidiar pe ale tale. Noi am răsturnat această teorie și nu știu cât timp ne va lua să revenim la ceva ce noi am cunoscut”, a adăugat Avocatul Poporului.

25 Ianuarie 2021

