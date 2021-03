Avocatul Victor Munteanu: „Dosare fabricate au existat întotdeauna. Este o chestiune de funcționare a justiției”

Avocatul Victor Munteanu, care timp de 10 ani a activat în cadrul structurilor europene, instrumentează mai multe dosare de răsunet, care vizibil au fost fabricate. Într-un interviu acordat pentru tribuna.md, el afirmă că, la baza acestora au stat interese ale unor grupuri de persoane.

“Fiecare caz este particular și trebuie privit în parte. Se discută că fabricarea dosarelor a fost o problemă sistemică. Acest lucru îl pot deduce din simplu fapt că după schimbarea situației politice în 2019, foarte mulți procurori au fost dați afară din sistem. După mine, acesta este un indicator al faptului că din interior își dădeau seama că se comiteau abuzuri și se făceau dosare fie la comandă, fie pentru satisfacerea intereselor anumitor grupuri de persoane. Dar aici sunt implicați mai mulți factori, inclusiv corupția, interesele politice și incompetența părților implicate. Iar oamenii au avut de suferit”, spune el.

Avocatul spune că dosare au fost fabricate nu doar în perioada regimului Plahotniuc.

„În perioade diferite au existat dosare de răsunet, de aceea nu se referă doar la regimul lui Plahotniuc. Noi am avut cazuri și până în 2009. Chiar eu am un dosar, care nici până acum nu înțeleg ce se întâmplă cu el la Curtea Supremă de Justiție, căci se află acolo de circa trei ani – dosarul Pădurea Domnească. Mai sunt dosare au fost în această ultimă perioadă instrumentate – cum sunt dosarul lui Vlad Filat, cel a lui Igor Borș, care au scos în evidență deficiențe grave și majore , ale justiției. Mă refer atât la faza urmăririi penale, cât și la munca pe care o făceau procurorii și abuzurile care au fost comise – procese pe care eu le numesc execuții pentru public și folosirea justiției pentru a obține anumite scopuri. Au mai fost multe dosare interesante, cel al doamnei Olga Punga, care a fost primul din istoria Republicii Moldova și în care Procurorul General, domnul Stoianoglo a solicitat suspendarea executării sentinței pentru perioada când va fi examinată revizuirea acestui caz. Așadar, nu aș identifica dosarele de răsunet doar la o anumită perioadă, deoarece ele au existat întotdeauna, este o chestiune de funcționare a justiției”, spune Victor Munteanu.

Avocatul militează pentru operarea unor modificări la Codul Penal.

„Eu de mai mult timp încerc să promovez ideea ca la infracțiunile împotriva justiției prevăzute de codul penal, să fie eliminate termenul de prescripție, pentru că deseori se întâmplă că examinarea persoanelor responsabile de pornirea unui caz penal abuziv sau la comandă durează în timp, un an jumătate sau doi, ulterior dosarul se duce în instanța de judecată, unde la fel poate să dureze mai mulți ani. Iar dacă victima în final este achitată, cel mai des se întâmplă că pentru a pedepsi procurorii sau judecătorii sau alte părți responsabile de tragerea la răspunderea cu bună știință a unei persoane nevinovate, intervine prescripția, și atunci, chiar dacă se pornește dosar penal în privința acelor persoane, ele sunt achitate. Acest factor influențează inclusiv mentalitatea celora care pornesc urmărea penală. Un alt criteriu este că nu toate persoanele care pornesc un dosar penal, în cazul căruia învinuitul este achitat, trebuiesc privite ca pe cineva care comite infracțiuni. Aceasta se poate numai dacă este evident că se pornesc dosare pe motive absolut inventate, când învinuiții sunt ținuți închiși sub pretexte care nu au absolut nici o legătură cu dosarul. Este important de menționat că, atunci când pornesc un dosar penal, procurorii trebuie să ia în calcul costul acestuia și să pună pe balanță întrebarea dacă se merită sau nu” ,spune el.



Avocatul mizează are un mesaj față de politicieni.

„Sper că politicienii să realizeze, mai ales prin prisma acestei declarații de stat capturat și justiție capturată, că, chestiunea de impunitate, nepedepsirea celor vinovați pentru abuzurile comise în sistemul de justiție este o problemă”, mai spune el.

Anterior, organizația obștească Dreptul la dreptate a prezentat anterior o listă de 25 de dosare fabricate pe timpul regimului Plahotniuc, printre care cele a lui Victor și Viorel Țopa, Iurie Bolboceanu, Valeriu Malarciuc, Natalia Ursachi, Vlad Musteață.